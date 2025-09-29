Извънредното заседание на областния кризисен щаб по водите приключи около 16:00 часа. Националният борд беше в Плевен и Велико Търново по две различни причини - във Велико Търново да отхвърли слуховете, че ще има режим на водата, а в Плевен, за да поясни, че до Нова година се очаква през деня да няма воден режим, а в най-лошия случай - само през нощта.

Премиерът Росен Желязков призова да бъдат намалени водозагубите. Той бе в Плевен заради водната криза и на място се запозна с актуалната обстановка.

Желязков отбеляза, че дори когато се доставя вода и оросява, водозагубите са същите. В квартал "Дружба" загубите по водопроводната система достигат 80%, посочи той.

Министър-председателят посочи още, че при "Дъбнишка бара" преди няколко дни не е текло вода изобщо, но към момента има.

"Шахтовите кладенци в Долна Митрополия са увеличили дебита си двойно", обясни той.

“Ние отидохме да видим всички бързи мерки, които са взети за оросяване на водоносния хоризонт. Вода тече на места, на които не е текла вода, защото са рехабилитирани канали, защото са разчистени дайрета, защото са направени неща, които не са правени, защото не е имало желание и отношение”, коментира Желязков.

Той обясни, че догодина не трябва да има воден режим. “Ние тук залагаме авторитета на правителството с това, че този въпрос трябва да бъде разрешен. Ние воюваме с природата, но трябва първо да отвоюваме безхаберието на институциите от последните години и да покажем, че те могат да работят.

Желязков допълни, че догодина няма да има воден режим.

♦ На място за свършеното до момента на премиера докладваха изпълнителният директор на „Напоителни системи“ ЕАД Снежина Динева, изпълнителният директор на „Български ВиК холдинг“ ЕАД Ирена Георгиева и Атанас Бояджиев, член на Управителния съвет на холдинга.

Пред премиера беше отчетено следното:

1. За рововете, които оводняват група шахтови кладенци "Долна Митрополия" - към 20 август водното количество е било 120 л/сек, а към тази сутрин - 240 л/сек. Очаква се до две седмици да стигне до 320 - 350 л/сек. Общо за града има 70 литра увеличение на водните количества.

2. ВиК е започнало възстановяване на помпена станция, която ще ползва р. Вит за оводяване на тези кладенци.

3. ВиК подменя мрежата няколко участъка в града, сред тях са: участък, през който минава водопрод Черни осъм, „Дружба” – висока и ниска зона и други.

4. Броят на помпените станции, които работят - от 5 вече са 15 от общо 31.

5. В експлоатация и пуснат рехабилитираният „Ясенски канал“, който водовзема от река Дъбнишка бара. С него бяха подпомогнати шахтовите кладенци "Долна Митрополия" с 200 литра в секунда. Едновременно с това в предишните няколко дни в сервитута на „Ясенския канал“ е изграден още един тръбопровод, благодарение на който до рововете могат да се доставят допълнителни количества вода, така че да бъде достигнат обем от 420 литра в секунда.

Това ще осигури възможно най-добро оросяване на шахтовите кладенци, като в резултат в града ще влизат близо 40 литра в секунда.

Премиерът Желязков специално изтъкна и необходимостта от целенасочена работа, за да се преодолее проблемът със загубите на вода, които на места достигат до 80 %.

Снимка: Министерски съвет

"В следващите дни се очакват валежи, между 40 и 60 литра за високите части, където е Троян, така че оттам ще получим допълнително количество вода", каза областният управител на Плевен Мартин Мачев.

⇒ Държавата полага всички усилия проблемът с водната криза да бъде разрешен, каза вицепремиерът Атанас Зафиров след заседанието на Кризисния щаб в Плевен.

Министърът на регионалното развитие Иван Иванов посочи, че от ключово значение е да има прозрачност на действията, информираност и бързина. Той заяви, че ще бъдат подмени близо 70% от водопреносната мрежа. Целта е до Нова година дневният режим да приключи. В най-лошият случай само през нощта да има режим на водата. "Исторически ниски са нивата, които пристигат по водопрововода "Черни осъм", по днешна дата 70 л/сек, което не е било никога".

Зафиров отговори на критиката за експертността на Националния борд по водите. Той каза, че в него участват всички ресорни министри, представители на всички институции, като посочи, че Бордът не е крайно решение, а инструмент, който предлага решение. И категорично не сподели становището, че в него няма експерти. Вицепремиерът призова политиката да бъде извадена от разговора за решаване на водната криза.