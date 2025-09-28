Плевен отново излезе на протест. Причината е безводието, което продължава втори месец. Градът и региона все още са на тежък воден режим.

Само четири часа в денонощието жителите на областния град имат вода. Недоволните от липсата на решение за водната криза преминаха в шествие по пешеходната зона на Плевен и спряха пред общината, където за пореден път изложиха своите искания.

Гражданите споделят, че всеки ден чакат водата да дойде, за да се изкъпят и изперат. И се възмущават, че режимът причинява редица хигиенични неудобства на семействата с малки деца и възрастни хора.