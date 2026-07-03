Прогнози днес за слаба до средна геомагнитна буря. Причината е слънчево изригване от 30 юни. Възможно е хора с метеочувствителност да изпитват дискомфорт.

А времето в страната ни и днес остава неустойчиво. На много места в цялата страна ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В отделни райони, като Западна и Централна България валежите ще са по-интензивни и значителни. Остават и условията за градушки.

Намираме се в сезон, през който градушките, гръмотевичните бури и поройните дъждове са чести явления. Това заяви в ефира на „Здравей, България” климатологът Симеон Матев.

„Въздушната маса, която беше над Югоизточна Европа, като цяло и над южните части на континента, беше заредена с много енергия. Именно тази енергия се изразява чрез тези мощни купесто-дъждовни облаци, които образуват такива градови зърна”, каза той. По думите му, ако във вторник и сряда на много места в страната е имало такива явления, то вчера, днес и утре процентът от територията, която ще бъде засегната от тях, е много по-малък.

Климатологът обърна внимание и на гръмотевичната активност от началото на месец юли. „На 1 юли сме имали около 36 000 мълнии над страната, докато вчера те бяха около 11 000. Вижда се как броят им намалява”, отбеляза той.

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„Цветът показва къде са се случили явленията. На места цветовете се наслагват един върху друг. Това означава, че в рамките на един ден през това място са преминали няколко гръмотевични облака. Именно това е причината на 1 и 2 юли на места в страната да бъдат измерени валежни количества от порядъка на 50-70 литра на квадратен метър, което всъщност е една месечна норма. Тоест месечната норма е паднала само в първите два дни на юли”, уточни още Матев.

По думите му причината за тези интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки е, че Югоизточна Европа се намира на границата между хладен атлантически въздух и горещ африкански въздух.

Климатологът посочи още, че събота ще бъде последният ден с по-масови превалявания, след което ще имаме известно затишие. Що се отнася до днешния ден, за голяма част от страната отново има потенциална опасност от гръмотевични бури и силни валежи. „Най-благоприятни условия за такива явления днес ще има в Североизточна България и по Северното Черноморие”, отбеляза той.

Съботният ден ще донесе известно стабилизиране на атмосферата, макар че денят отново ще започне с валежи. Повече облаци и по-голяма вероятност за валежи ще има в централните части на Северна България. От неделя ни очакват поне два-три дни с по-спокойно време, а цялата следваща седмица ще премине под знака на по-хладно от обичайното време.

„Около 7-8 юли за кратко ще преминем над нормата, след което отново ще има захлаждане. Големи горещини до 15 юли на Балканите не се очакват. Не че няма да има, но ако има, ще бъдат след 15 юли”, каза още Матев и добави, че средната температура за юли по всяка вероятност ще бъде над нормата - с около половин до градус и половина. „Това обаче не изключва първата половина на месеца да бъде по-хладна, което означава, че втората ще компенсира. За валежите е по-трудно да се прогнозира, защото някои места вече изпълниха месечната си норма, докато други остават на сухо. Така вероятно ще бъде до края на месеца”, заяви климатологът.

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Редактор: Дарина Методиева