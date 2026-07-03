Съдът в Поморие ще разгледа поисканата от държавното обвинение постоянна мярка задържане под стража на Иван Сивов, който беше арестуван след тежкия инцидент с джет в Ахелой.

При него пострада тежко 17-годишен израелски турист. 55-годишният Сивов е с повдигнато обвинение за причиняване на средна телесна повреда по непредпазливост при изпълнение на служебни задължения, за което го грози наказание "лишаване от свобода" за срок от 2 години.

Трима младежи пострадаха при инцидент с атракцион на плаж „Ахелой”

Състоянието на момчето остава тежко и тази сутрин лекарите са отказали транспортирането му, каквото е искането на родителите му. Предстоят консултации с неврохирурзи.

Припомняме, че инцидентът стана на 30 юни. Надуваем дюшек, дърпан от джет на плаж „Ахелой”, се е блъснал в скала, при което са пострадали младежите - израелски граждани.

17-годишен е с фрактура на черепа и с опасност за живота. Настанен е за лечение в реанимацията на УМБАЛ - Бургас. Другите двама, 18-годишни, са получили охлузвания и повърхностни наранявания и са били откарани в медицински център в Слънчев бряг.

На надуваемия дюшек е имало още трима младежи, но те не са пострадали.

Свидетел на инцидента с атракцион край Ахелой: Въпреки скалите, джетът продължи да се движи бързо и да прави завои

Редактор: Цветина Петкова