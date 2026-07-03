За какъв личен живот говорим, когато става въпрос за политик от парламентарно представена партия и вече встъпил в длъжност конституционен съдия, комуто са възложени дела, по които да е докладчик? Това коментира в сутрешния блок на NOVA „Здравей, България” Емил Георгиев, адвокат от „Правосъдие за всеки”, по скандала със съвместните полети на конституционния съдия Десислава Атанасова и лидера на ДПС Делян Пеевски.

Категорично казусът с Десислава Атанасова е аморален. Човек, който заема толкова висока позиция, трябва по по-различен начин да третира правата и свободите си, включително и личното си пространство. Това заяви Бойко Станкушев, журналист и директор на Антикорупционния фонд. „Човек като заема такава позиция, било в съдебната система или в изпълнителната власт или президент, вицепрезидент, той има други отговорности и трябва да спазва друг кодекс. Това в България не е разписано перфектно, но като цяло те вече трябва да се съобразяват с друга рамка, в която се намират”, посочи той.

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Според Станкушев има договорка в кулоарите на парламента Атанасова да бъде махната, за да бъде сложен на нейно място човек на парламентарното мнозинство, „който е чистичък, неопетнен, но пак ще слуша и ще служи”.

Ако самата Десислава Атанасова не си подаде оставката, няма механизъм или правила, по които да бъде отстранена, каза Емил Георгиев. Относно използваните средства за въпросните полети, той коментира, че има органи за противодействие на корупцията, информацията е налице и тя следва да бъде разгледана. „Дали може адвокатското дружество да плаща – не е толкова просто, защото това са плащания в полза на действащ политик. Има закон за политическите партии, който много тясно и рестриктивно третира даренията към политически партии, те следва да се обявяват пред Сметната палата, в годишните доклади и т.н. Въпросната адвокатска кантора също трябва да го декларира и тук Сметната палата, ако не си е свършила достатъчно добре работата, смятам че има основания да се самосезира и да провери”, категоричен беше Георгиев.

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По казуса с отстраняването на градския прокурор Емилия Русинова, което правосъдният министър поиска, Бойко Станкушев коментира, че още преди 6 години тази личност излиза от свидетелствата на бившата съпруга на Петьо Еврото в разследването на Антикорупционен фонд наречено „Осемте джуджета отвътре”, а по-късно излиза и в друго разследване „СГП-Лийкс”. „Това е публикувано, превеждано е на всякакви езици, давано е на всички български и чуждестранни медии, международни организации, това се знае в Европрокуратурата. Тя отговаря на удара всеки път, когато има възможност”, заяви журналистът.

„Софийска градска прокуратура е най-важната прокуратура, тъй като тя наблюдава и делата срещу политиците, корупционните дела, така че ново лице там, може да доведе до качествена промяна, защото ще дойде със собствен екип”, коментира Емил Георгиев. Според адвоката обаче, нещата няма да се променят качествено, докато не бъде избран нов Висш съдебен съвет.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова