Властите в Монако са установили заподозрян във връзка с бомбения атентат, при който бяха тежко ранени украинският бизнесмен Вадим Ермолаев и още двама души. Срещу заподозрения вече е издадена заповед за арест, а предстои и публикуването на международна червена бюлетина на Интерпол, съобщи „Би Би Си“.

Инцидентът стана в понеделник вечерта, когато неизвестно лице оставило пакет във входа на жилищна сграда в Монако. Малко по-късно устройството избухнало, ранявайки трима души, които влизали в сградата. Разследването се води като опит за убийство, а не като терористичен акт.

Трима тежко ранени при експлозия на „пакет-бомба“ в Монако (ВИДЕО)

Според прокуратурата в Монако заподозреният е чужд гражданин и вече не се намира на територията на княжеството. Благодарение на съвместната работа на полицията в Монако и Франция самоличността му е била установена в изключително кратък срок.

След експлозията камерите за видеонаблюдение са заснели човек с черна шапка да напуска района и да се насочва към френската община Босолей, разположена непосредствено до границата с Монако. Първоначално се смяташе, че става дума за мъж, но според местни медии основният заподозрян всъщност е жена, която се е опитвала да прикрие самоличността си. От прокуратурата засега не коментират тази информация.

Властите не са потвърдили официално самоличността на пострадалите, но местни медии съобщават, че цел на атаката е бил 58-годишният Вадим Ермолаев, неговата партньорка и синът му.

Кой е Вадим Ермолаев – украинският бизнесмен, ранен при атентата в Монако

Ермолаев е известен предприемач в сферата на недвижимите имоти, който живее в Монако. През 2019 г. той се отказва от украинското си гражданство и придобива кипърско. Бизнесменът има значителни интереси във винения и алкохолния сектор в анексирания от Русия Крим и от 2023 г. е обект на санкции, наложени от украинските власти. През 2020 г. списание Forbes го нарежда на 39-о място сред най-богатите украинци с оценено състояние от около 230 млн. долара.

Сред тримата пострадали има и 13-годишно дете. След взрива всички са били откарани в болница. Първоначално двамата възрастни са били в критично състояние. По последни данни мъжът вече е извън непосредствена опасност за живота, докато състоянието на жената остава тежко и нестабилно.

Принц Албер II определи нападението като „отвратително престъпление“, а прокуратурата обеща нова информация по случая следващите дни.

Редактор: Цветина Петкова