Кристиано Роналдо продължава да доказва, че възрастта е само число. На 41 години португалската футболна легенда отбеляза два гола срещу Узбекистан на Световното първенство през 2026 г. и отново привлече вниманието на целия футболен свят. Представянето му предизвика вълна от възхищение, а бившите му съотборници в “Манчестър Юнайтед” Рой Кийн и Рио Фърдинанд побързаха да защитят звездата от критиците. „Защо бихте се съмнявали в него?“, попита Кийн, докато Фърдинанд лаконично написа в социалните мрежи: „Млъкнете!“, пише Gong .

С двата си гола Роналдо стана първият футболист в историята, който се разписва на шест различни световни първенства - през 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 и 2026 година. Така той добави още едно уникално постижение към кариерата си, която вече е изпълнена с рекорди. Освен това португалецът се превърна в най-възрастния играч, отбелязал два гола в един мач на Мондиал. На 41 години, 4 месеца и 18 дни той изпревари всички свои предшественици и остана втори единствено след легендарния камерунец Роже Мила сред най-възрастните голмайстори в историята на турнира.

Световното първенство по футбол продължава да създава рекорди

Роналдо държи и редица рекорди на клубно ниво. Той остава най-резултатният играч в историята на европейските клубни турнири със 145 попадения, от които впечатляващите 141 са в Шампионската лига.

Именно в най-престижния европейски турнир поставя и рекорд за най-много голове в едно издание - 17 през сезон 2013/2014. Той се смята и за най-добрият реализатор в историята на “Реал Мадрид” с 451 гола в едва 438 официални мача.

Кристиано Роналдо стана първият футболист в историята, който отбелязва гол на шест Световни първенства

Най-впечатляващата цифра обаче остава общият брой голове в кариерата му. Според официалната статистика на FIFA Роналдо има 975 попадения, което го прави най-резултатния футболист в историята. От заветната граница от 1000 официални гола го делят само 25 попадения. Към това се добавят и рекордите му с националния отбор на Португалия - най-много голове за национален тим, най-много попадения на европейски първенства и единствен футболист, който е отбелязвал на пет различни шампионата на Европа.

Редактор: Ралица Атанасова