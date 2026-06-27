Никола Цолов завърши девети в спринтовото състезание от Формула 2 за Гран при на Австрия.

Българинът беше ударен от Джошуа Дюрксенна завой 3 още в първата обиколка на пистата "Ред Бул Ринг" край Шпилберг. В сблъсъка бяха замесени и още няколко автомобила. Оливер Гьоте беше завъртян вследствие на верижната реакция, Дино Беганович също понесе щети по болида си, а за Емерсон Фитипалди надпреварата приключи окончателно. Никола Цолов за щастие успя да оцелее и остана в състезанието, съобщава Gong.bg .

Големият устрем на българския състезател продължи с пълна сила и в следващите обиколки. Никола Цолов показа отлично темпо и предприе страхотна атака от външната страна на завой 4 срещу своя съотборник Ноел Леон в последните обиколки. Така 19-годишният пилот на "Кампос Рейсинг" завоюва деветото място и подпечата феноменалното си завръщане в колоната.

В същото време битката за победата се реши драматично в последната обиколка, където лидерът Себастиан Монтоя сгреши при спирането за четвърти завой, а Джон Бенет се възползва по перфектен начин, за да спечели първата си победа в кариерата, следван от Монтоя и Рафаел Вилагомес.

Редактор: Станимира Шикова