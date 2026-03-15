„Млада, красива, заможна и обезпечена жена търси грозен и беден мъж, за да го направи щастлив”. Как ви звучи тази обява? В живота може би било невероятно, но на сцената на Народния театър вече е факт.

Актьорът Любомир Нейков откликва на тази обява, макар че никой не би посмял да го нарече грозен, а бедността също е въпрос на гледна точка.

„Много е интересен финалът. Пътят, по който се върви, е едно докосване до себе си, човекознанието е в основата на нашата пиеса. Това да прегърнеш себе си такъв, какъвто си, да се приемеш такъв, какъвто си, със сложния си характер и да търсиш дълбини”, разказва Любо Нейков в предаването „Събуди се”.

„Режисьорът Стефан Спасов ме е впечатлил с този текст. Затова го приех така присърце и с голяма любов го работихме. Останалите актьори също – Вяра Табакова, Гергана Змийчарова, Илиана Коджабашева, Антония Кундакова. Музиката е на Теодосий Спасов, сценограф е Ванина Цандева. Страхотна работа, вълшебен период беше. И разбираш колко е важно да те прегърнат, да ти кажат: „Обичам те, извинявай, прощавай”. Търсиш дълбини в себе си”, разказва Нейков.

