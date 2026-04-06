Рядка колекция с лични вещи на Мерилин Монро ще бъде представена в специална изложба, посветена на легендарната кино звезда. Експозицията ще бъде открита в Музея на Американската филмова академия в Лос Анджелис и включва дрехи, документи и филмови артефакти, разкриващи както публичния образ, така и личния ѝ живот.

Сред най-интересните експонати са огледало от дома ѝ, недовършена рокля и документи от последните дни на актрисата, както и материали, свързани с емблематичното ѝ участие на рождения ден на президента Джон Ф. Кенеди.

Изложбата отбелязва 100 години от рождението на Монро и ще отвори врати в края на месец май.

