Конфликтът в Близкия изток вече се отразява и на българските потребители най-вече чрез по-високите цени на горивата, храните и услугите.

Според енергийния експерт от Центъра за изследване на демокрацията Мартин Владимиров международното напрежение влияе върху световните котировки на петрола, а ефектът от това постепенно достига и до България.

Експертът коментира и темата с дерогацията за вноса на руски нефт за рафинерията „Лукойл Нефтохим - Бургас“, чийто срок изтича през април. По думите му вероятно ще бъде поискано допълнително време, за да се осигури плавен преход. „Идеята е да се даде достатъчно време активите да бъдат прехвърлени на нова компания, която не е под санкции от Европа и САЩ“, обясни Владимиров в ефира на Новините на NOVA.

Той подчерта, че рафинерията има ключова роля за пазара на горива у нас, тъй като контролът върху нея позволява гъвкавост при покупката на суров петрол.

Въпреки напрежението в региона Владимиров подчерта, че няма риск за физическите доставки на суров нефт към страната. „Няма риск за физическите доставки - това, което ще усещаме, е ефектът от международните котировки“, заяви той.

По отношение на възможните мерки за овладяване на поскъпването експертът предупреди, че административната намеса в цените може да има тежки последици. „Таванът на цените на която и да е стока е катастрофална мярка“, категоричен беше Владимиров.

Според него по-ефективен подход е подкрепата да бъде насочена към най-уязвимите домакинства. „По-добре е да се правят трансфери към нуждаещите се - например чрез ваучери или други целеви помощи“, обясни той.

Целия разговор вижте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова