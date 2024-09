Кандидатът за президент на САЩ на Републиканската партия Доналд Тръмп е в безопасност след изстрели в близост до него, се казва в изявление на кампанията му от днес, предаде "Ройтерс".

В изявлението не се дават повече подробности. Асошиейтед прес отбеляза, че инцидентът е станал във Флорида.

Според източници на SkyNews Тръмп е бил "отведен в безопасност" от агенти на "Сикрет сървис", след като изстрелите са проехтели край голф игрището на милиардера в Западен Палм Бийч. От медията посочват, че двама души са стреляли един стрещу друг и стрелбата не е била насочена към кандидата за президент.

"Сикрет сървис", която е натоварена с охраната му, съобщи, че разследва инцидента, случил се малко преди 14 ч. местно време. "Експрезидентът е в безопасност", съобщава службата.

Говорител на шерифската служба на окръг Палм бийч съобщи, че няма данни за пострадали.

Белият дом заяви, че президентът Джо Байдън и вицепрезидентът Камала Харис, която е съперник на Тръмп на предстоящите президентски избори, са били информирани за случилото се и ще получават информация за разследването. От президентската дминистрация изразиха облекчение, че Тръмп е в безопасност.

Бодикамера показва „Сикрет сървис” край тялото на мъжа, стрелял по Тръмп (ВИДЕО)

Представител на силите на реда, пожелал анонимност, съобщи, че следствието се опитва да установи дали изстрелите са произведени на територията на игрището за голф във Западен Палм бийч, или само в близост до обекта.

Синът на Доналд Тръмп, Доналд Тръмп - младши, съобщи в X, че местните сили на реда са му казали, че в храстите е бил открит автомат Калашников (АК-47) и е бил задържан заподозрян, отбелязва "Ройтерс".

