От 1 юли 2026 г. имунизацията срещу варицела влиза в задължителния календар за детските ваксинации в България. Мярката е част от промените в националната имунизационна програма и има за цел да ограничи разпространението на едно от най-честите инфекциозни заболявания в детска възраст.

Предвидената схема включва две дози. Първата ще се поставя на деца между 12 и 15 месеца, а втората - през годината, в която навършват 4 години. Очаква се ваксините да бъдат доставени в складовете на Министерството на здравеопазването в най-кратки срокове.

Официално: Ваксинирането на деца срещу варицела - задължително от юли

През тази година на имунизация подлежат децата, родени през 2025 г., които нямат доказателства за преболедувана варицела. От началото на юли ваксината ще бъде задължителна за родените между 1 януари и 30 юни 2025 г. В случаите, когато липсва сигурна информация дали детето е преболедувало инфекцията, ваксинацията може да бъде извършена без риск за здравето му.

През 2026 г. няма да се извършват реимунизации срещу варицела, тъй като втората доза ще се поставя едва на децата, включени в новата схема през следващите години.

За нуждите на програмата Министерството на здравеопазването е осигурило ваксината срещу варицела, която може да се прилага съвместно с останалите задължителни детски имунизации. Единственото изискване е при поставяне заедно с ваксината срещу морбили, паротит и рубеола двете ваксини да бъдат приложени едновременно или с интервал от поне 30 дни между тях.

В ефира на „Твоят ден“ началникът на Клиниката по педиатрия в болница „Лозенец“ и секретар на Българската педиатрична асоциация доц. д-р Йорданка Узунова обясни, че варицелата е силно заразно инфекциозно заболяване, като рискът от заразяване при контакт достига до 90%. Макар често да се определя като „лека шарка“, болестта може да доведе до сериозни усложнения и в някои случаи да застраши живота на пациента.

„Ваксината е нещо, което спасява човешки животи“, подчерта доц. Узунова.

Д-р Александър Атанасов: Ваксината срещу варицела е безплатна за децата, родени през 2025 г.

Тя уточни, че е възможно да бъдат обхванати и деца, при които имунизацията е била отложена по различни причини. По думите на специалиста избраният интервал между двете дози осигурява добър и дълготраен имунитет. Ваксината вече е налична в страната и имунизационната програма започва незабавно.

Доц. Узунова посочи още, че ваксината срещу варицела може да се прилага едновременно с повечето ваксини от задължителния календар. Изключение правят други живи ваксини, като тази срещу морбили, при които трябва да се спазва интервал от поне 30 дни.

Тя подчерта, че препаратът се използва от десетилетия по света и е добре познат както на лекарите, така и на родителите в България. До момента ваксината беше препоръчителна и се заплащаше от семействата.

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