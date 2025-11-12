Туберкулозата остава водещата инфекциозна причина за смърт в света. През 2024 г. е отнела живота на приблизително 1,23 милиона души, съобщи Световната здравна организация (СЗО). Тя предупреди, че постигнатият напредък остава крехък.

Според годишния доклад на СЗО, смъртните случаи са намалели с 3% спрямо 2023 г., а новите случаи – с близо 2%. Общо 10,7 милиона души по света са се разболели от туберкулоза през 2024 г., включително 5,8 милиона мъже, 3,7 милиона жени и 1,2 милиона деца.

Туберкулозата е предотвратимо и лечимо заболяване, причинено от бактерия, която най-често засяга белите дробове и се предава по въздушно-капков път – при кашляне, кихане или плюене на заразени лица.

Древният убиец, който не може да бъде победен

„За първи път след пандемията от Ковид-19 наблюдаваме спад както на случаите, така и на смъртността от туберкулоза“, заяви Тереза Касаева, директор на департамента на СЗО за ХИВ, туберкулоза, хепатит и полово предавани инфекции.

„Съкращаването на финансирането и устойчивите фактори, поддържащи епидемията, застрашават този напредък. Но с политическа воля, постоянни инвестиции и глобална солидарност можем да победим този древен убиец веднъж завинаги“, добави тя.

СЗО предупреждава, че финансирането на борбата с туберкулозата е в застой от 2020 г. През 2024 г. са осигурени едва 5,9 милиарда долара, далеч под целта от 22 милиарда годишно до 2027 г.

Най-тежко засегнати държави

8 държави са отговорни за две трети от всички случаи на туберкулоза в света:

♦ Индия – 25%

♦ Индонезия – 10%

♦ Филипините – 6,8%

♦ Китай – 6,5%

♦ Пакистан – 6,3%

♦ Нигерия – 4,8%

♦ Демократична република Конго – 3,9%

♦ Бангладеш – 3,6%

Основните рискови фактори, които подхранват епидемията, са недохранване, ХИВ инфекция, диабет, тютюнопушене и злоупотреба с алкохол.

Започват безплатни консултации за туберкулоза в цялата страна

Туберкулозата остава водещата причина за смърт сред хората, живеещи с ХИВ, като през 2024 г. 150 000 души са починали от двете заболявания.

Миналата година 8,3 милиона души са били диагностицирани и получили лечение – рекорден брой, според СЗО, благодарение на по-ефективното достигане до нуждаещите се пациенти.

Успеваемостта на лечението също е нараснала – от 68% на 71%, а според оценките на организацията, навременното лечение е спасило 83 милиона живота от 2000 г. насам.

Редактор: Ивайла Митева