Туберкулозата е болест, която съпътства човечеството от хилядолетия. Тя продължава да е една от водещите причини за смъртност по света. Въпреки че лечението ѝ е известно още от 50-те години на ХХ век, днес заболяването отнема живота на над 1 милион души годишно, пише "Deutsche Welle" .

Археологически находки доказват, че туберкулозата е заразявала хора още през 4000 г. пр.н.е. Причинителят – "Mycobacterium tuberculosis", идентифициран от Роберт Кох през XIX век, има уникалната способност да остава в „спящо“ състояние в организма десетилетия наред. Когато се активира, атакува белите дробове, а понякога и други органи.

Снимка: gettyimages

Днес около 2 милиарда души по света носят "спяща" туберкулозна инфекция, без дори да подозират.

Важно е да се отбележи, че не при всяко попадане на туберкулозни бактерии в организма на човека, се развива заболяване. По-голямата част от хората остават само носители на бактерията и никога не се разболяват.

Какво трябва да знаем за туберкулозата

Световната здравна организация (СЗО) си постави цел до 2030 г. случаите да намалеят с 80%. Пандемията от COVID-19 обаче отклони ресурси и усилия, а туберкулозата отново излезе на преден план като най-смъртоносната инфекциозна болест.

Данните показват тревожни тенденции и в богатите държави – Великобритания отчете 13% ръст през 2024 г., а САЩ регистрира най-голямото си огнище на болестта в началото на 2025 г.

Снимка: iStock

„Липсващите милиони“

Всяка година около 3 милиона случая на туберкулоза остават неоткрити – поради скъпи тестове, ограничен достъп до здравни услуги и социална уязвимост. Това подпомага предаването на инфекцията, особено в затвори, бедни квартали и отдалечени райони.

Д-р Мохамед Ясин от Глобалния фонд настоява: „Трябва да преминем от пасивно към проактивно търсене на случаи“.

Рискови фактори

Сред най-честите предпоставки за заразяване с болестта са непосредственият контакт с болен, злоупотребата с алкохол и тютюнопушене, съпътстващите хронични заболявания и намалените защитни сили на организма. Медиците призовават да се избягва продължителното застояване в затворени пространства.

Симптоми

Българското Министерство на здравеопазването посочва основните оплаквания, при които незабавно трябва да потърсим съвет от лекар: тежка кашлица, храчки, често със съдържание на кръв и поддържане на висока температура. Придружаващи туберкулозата симптоми са и болки в гърдите, отпадналост, липса на апетит и рязка загуба на тегло.

Опасността от резистентност

Стандартното лечение на туберкулозата продължава шест месеца и включва комбинация от антибиотици. Много пациенти обаче прекъсват терапията поради странични ефекти или финансови трудности. Това води до развитие на мултирезистентна туберкулоза. През 2023 г. са регистрирани 400 000 нови случая на резистентна форма, изискваща още по-дълго и скъпо лечение.

Единствената ваксина срещу болестта, известна като БЦЖ, е разработена преди повече от 100 години. Тя предпазва децата от тежки форми, но за възрастните осигурява минимална защита. За разлика от рекордните 90 млрд. долара, вложени в разработването на ваксини срещу COVID-19, за туберкулозни ваксини за последните 11 години са отделени едва 1,1 млрд. долара.

Снимка: gettyimages

Ще победим ли някога туберкулозата?

Новите методи за молекулярна диагностика съкращават времето за откриване от седмици на часове. Няколко кандидата за ваксини вече са в късен етап на клинични изпитания.

Но експертите са единодушни – борбата изисква не само медицински решения, а и социални: намаляване на бедността и недохранването, подобряване на жилищните условия и равен достъп до лечение.

„Туберкулозата вече не е тиха епидемия“, предупреждава д-р Ясин. Но за да бъде окончателно победен този древен убиец, ще са нужни глобални усилия, устойчиво финансиране и политическа воля.

