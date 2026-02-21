В Бургас на дневен ред е безопасността при управлението на тротинетки. След поредица от инциденти, част от които завършиха фатално, Пътната полиция в морския град предлага нови мерки за ограничаване ползването на индивидуални електрически превозни средства. От Областната дирекция на МВР ще настояват операторите, които отдават тротинетки под наем, да ограничат софтуерно управлението им през тъмната част на денонощието.

Полицията в Бургас започва пореден етап в усилията си да овладее опасната мода сред шофьорите на тротинетки. Искането е изпратено до кмета и Общинския съвет на града. „Предвид измененията в Закона за движение по пътищата, настояваме тези превозни средства да не могат да се управляват през нощта от недобросъвестни водачи чрез въвеждане на софтуерни ограничения от страна на фирмите оператори“, обясни гл. инсп. Пламен Николов, началник на Пътната полиция в Бургас.

До крайната мярка се стига след черна серия от катастрофи в областта. Десетки пострадали търсят помощ в болниците всяка седмица, а лекарите алармират за изключително тежки последствия.

„За съжаление, виждаме много сериозни физически увреждания. Когато електрическите тротинетки не се използват правилно, често се стига до тежки черепно-мозъчни травми, които изискват сложни операции. Понякога интервенциите са успешни, но вече имаме и фатални случаи“, коментира д-р Светослав Тодоров, заместник-директор на УМБАЛ – Бургас и общински съветник.

От Общинския съвет в Бургас приветстват предложението на полицията. Председателят на съвета адв. Михаил Хаджиянев вече е свикал работна група, която да разгледа възможността за въвеждане на нощната забрана, както и ограничението тротинетки да не се управляват от лица под 16 години.

Бургас вече има опит в регулирането на този вид транспорт. Още през 2024 г. Общинският съвет прие промени, с които задължи фирмите под наем да ограничат скоростта на превозните средства софтуерно – до 20 км/ч по улиците и до 13 км/ч във велоалеите и парковете.

Въпреки че последната промяна в закона вече урежда и регистрацията на електрическите превозни средства, контролът остава труден. Данните на полицията за изминалата година са стряскащи – извършени са над 3000 проверки на територията на област Бургас, като са съставени 2432 акта и фиша.

„Виждате, че цифрата е огромна, но явно санкциите не стряскат водачите и не ги възпитават. Те продължават да извършват нарушения и затова се налага да предложим нови софтуерни ограничения“, подчерта гл. инсп. Пламен Николов.

На фона на неспиращите инциденти, някои общински съветници в Бургас са склонни да подкрепят и още по-драстични стъпки. Според д-р Светослав Тодоров, ако опитите за регулиране не дадат бърз резултат, той би застанал зад идеята за пълна забрана на тротинетките в града.

„Опитите до момента показват позитивно влияние, някои шофьори стават по-разумни, но процесът отнема твърде много време. За да не се случват още инциденти, бих подкрепил и такава крайна мярка“, заключи той.

