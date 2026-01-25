-
250 млади неврохирурзи от Европа и света участват в международен обучителен курс
Елитът на световната неврохирургия се събира в София, за да обучи 250 млади лекари. Между 25 и 29 януари водещи неврохирурзи от Европа, Съединените щати и Азия пристигат за втори път в България, за да представят най-съвременните методи за диагностика и лечение в рамките на международен обучителен курс.
Форумът е част от програмата на Европейската асоциация по неврохирургия и има за цел да повиши квалификацията на младите специалисти чрез директен контакт с водещи имена в областта. Домакини на курса са член-кореспондент проф. Николай Габровски и доц. Николай Велинов.
„Тези обучителни курсове са основният инструмент на Европейската асоциация по неврохирургия за разпространение на знанието сред младите неврохирурзи. Те се провеждат няколко пъти годишно, а всеки участник може да премине през цялостен четиригодишен цикъл, след който, при успешно положен изпит, получава Европейска диплома по неврохирургия“, заяви проф. Габровски.
По думите му основната цел на инициативата е стандартизиране на високото ниво на неврохирургичното образование в Европа. „За нас е чест, че България е домакин за втори път. В този форум участват над 250 млади неврохирурзи от всички краища на Европа, както и няколко участници извън континента. Присъстват и около 50 от най-опитните неврохирурзи в света“, допълни той.
Проф. Габровски подчерта, че подобни събития са ключови за интеграцията на българската неврохирургия в европейската научна мрежа. „Преди десет години направихме първите си стъпки в тази посока. Днес фактът, че София беше домакин на Европейския конгрес по неврохирургия и че отново провеждаме този курс, показва, че вече сме утвърдена и активна част от тази мрежа“, посочи той.
Според него участието на български млади лекари в подобни форуми нараства значително. „Ако преди имахме един-двама българи в тези курсове, днес броят им е много по-голям. Създават се професионални контакти и приятелства, а българското присъствие в европейската неврохирургична общност става все по-осезаемо“, каза още проф. Габровски.
