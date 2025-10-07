Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) се обяви за значително повишаване на размера на данъчните облекчения за работещи семейства с деца, които да се ползват едновременно от двамата родители до размера на облекчението. Това са част от предложенията на синдиката, които бяха представени по време на конференция на тема: „Време за равносметка: с тази данъчна система дотук?!“.

Предлага се данъчното облекчение за едно дете да бъде 1200 лв. (в момента е 600 лв.); за две деца – 1800 лв. (в момента е 1200 лв.), а за три и повече деца – 2400 лв. (в момента е 1800 лв.).

Основно искане на КНСБ остава въвеждане на необлагаем минимум на доходите на физическите лица, равен на минималната работна заплата, както и повишаване на ставката от 10% на 15%. От синдиката обаче отчитат, че това трудно ще се реализира към настоящия момент. „Отчитайки предизвикателствата пред бюджетна рамка за 2026 г., неговото прилагане понастоящем е трудно осъществимо“, се казва в позицията им.

Повишаване на корпоративния данък от 10% на 15% е друго искане на конфедерацията.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров посочи и предложението за въвеждане на т.нар. дигитален данък. Той каза, че това "няма да донесе чудеса от храброст", тъй като предимно касае големите мултифункционални компании, но в 12 държави действа и дава ефект.

Облагане на свръхпечалбите според действащите регламенти на европейското законодателство за финансовия сектор е друго предложение. От КНСБ заявиха, че тази политика се прилага в редица страни от Европейския съюз, сред които Испания, Италия, Чехия, Литва, Унгария, Словакия и Латвия.

КНСБ предлага още ежегодно повишаване на максималния осигурителен доход - до 4625 лв. за 2026 г. Повишаване на осигурителната вноска в първия стълб на общественото осигуряване с два процентни пункта е друго искане на синдиката. Според КНСБ това е непопулярно и трудно решение, но е необходимо "на фона на растящия недостиг в системата на общественото осигуряване".

"От години поддържаме тезата, че плоският данък е вреден. Не са много страните, които са останали с него, а пък там, накъдето сме се запътили - еврозоната, почти не са останали", каза Любослав Костов.

Ключовото искане на КНСБ е ръст на разходите за персонал с 10% и диференциация в зависимост от това кои сектори са останали недофинансирани през 2025 г.

Пламен Димитров коментира, че трябва да има устойчива фискална политика, но трябва да бъдат осигурени средства за ръст на заплатите. Той каза, че има нужда от усъвършенстване на данъчния модел.

Заместник-министърът на труда и социалната политика Гергана Алексова е "за" обсъждане на ревизия на данъците. "Подкрепям да се премине към прогресивно подободно облагане с необлагаем минимум", каза още тя.