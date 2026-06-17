Катастрофа между три автомобила затруднява движението по пътя Велико Търново - Русе, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Произшествието е станало около 20:00 ч, в района на бензиностанция в горнооряховското село Поликраище, предава кореспондентът на БТА във Велико Търново Николай Венков.

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По първоначална информация са се ударили два леки и един товарен автомобил. Пострадала е водачката на единия лек автомобил и дете, пътувало в него. Според първоначалната информация състоянието им не е тежко. Екипи на полицията регулират преминаването на автомобили в участъка.

Редактор: Никола Тунев