"Палежът на дипломатически автомобили в Скопие е резултат от всичко, което се случва в двустранните отношения между България и Северна Македония и от политиката, която македонското правителство води. Възползвайки се от това, че нашата страна блокира процеса по присъединяване на Северна България в Европейския съюз, кабинетът създаде антибългарски настроения там". Такова мнение изрази бившият заместник външен министър Любомир Кючуков в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS.

По думите му МВнР е реагирало адекватно на ситуацията. "Често пъти българската общественост очаква за всеки такъв акт да реагираме на ниво президент, премиер, външен министър", коментира той.

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"Ежегодният доклад за напредъка на Северна Македония по присъединяването в Европейския съюз съвпадна с тези събития. Той е доста критичен. Страната отбелязва слаб напредък в определени области – корупция, правата на човека, езикът на омразата", изтъкна Кючуков.

Бившият заместник-министър коментира и българската позиция по повод санкциите срещу Русия. "България не е блокирала санкциите, а има резерви по определени теми. Те наказват, но не решават проблема. Страната ни има ясен национален интерес в областта на енергетиката и това е естествена позиция. Позицията за руския патриарх не е първата, която България заема по тази тема", уточни дипломатът.

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Според него Европа се опитва да се включи в преговорите за мир между Русия и Украйна. "Европейските лидери се опитват да посрещнат добре американския президент Доналд Тръмп. От конфликта в Близкия изток спечели само американският петролен бизнес", заяви Кючуков.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Никола Тунев