Запасите от суров петрол в САЩ са се понижили значително повече от очакваното за седмицата, приключила на 12 юни, сочат данните на Управлението за енергийна информация (EIA), публикувани в сряда и цитирани от ДПА.

Запасите от суров петрол са намалели с 8,3 милиона барела през последната седмица след спад от 7,2 милиона барела през предходната седмица, информира администрацията. Икономистите залагаха на понижение от 4,6 милиона барела.

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При ниво от 418,2 милиона барела американските запаси от суров петрол са с около 6 на сто под средното за последните пет години за този период от годината, посочва агенцията.

Според данните на Администрацията за енергийна информация запасите от бензин също са се понижили с 0,9 милиона барела през седмицата и са с около 6 на сто под петгодишната средна стойност за сезона.

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Запасите от дестилатни горива, които включват отоплително гориво и дизел, са се увеличили с 1 милион барела, но остават с около 13 на сто под средното ниво за последните пет години за този период, отбелязва агенцията.

Редактор: Станимира Шикова