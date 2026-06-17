С продажби за 480 хиляди евро и реализирани 85% от предложените произведения летният аукцион на Artmark България е най-успешният досега, информират от екипа на аукционната къща. Събитието се състоя снощи в София, а продажбите са достигнали 166,5% от общата начална стойност на предложените творби. В наддаването са участвали 180 колекционери и купувачи от България, Канада, Румъния, Германия и Франция.

Най-високата цена на вечерта е постигнала монументалната композиция „Преди сватбата“ на художника Ярослав Вешин, която е продадена за 50 хиляди евро. Това е вторият най-висок резултат за автора на българския арт пазар след рекорда, поставен по време на пролетния аукцион на Artmark през миналата година.

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Сред водещите продажби е и творбата „Планински пейзаж“ на Борис Георгиев, достигнала цена от 35 хиляди евро, което представлява нов аукционен рекорд за автора на българския арт пазар, посочват от екипа.

Те отбелязват, че силен интерес е предизвикала и картината „Момиче от Тракия“ на Бенчо Обрешков, продадена за 15 хиляди евро, както и „Летен пейзаж“ на Генко Генков, която също е достигнала 15 хиляди евро. От Artmark посочват, че резултатът на Генков е пет пъти над първоначалната оценка на произведението.

По време на аукциона са поставени и нови ценови рекорди за творби на Лиляна Русева, чийто „Портрет на Ралица“ е продаден за 12 хиляди евро, на Михалис Гарудис с творбата „Очакване“ за 10 хиляди евро и на Енчо Пиронков с произведението „Оркестър“, достигнало 7 хиляди евро.

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Сред отличилите се продажби е и картината „Архангел Гавриил“ на Димитър Добрович, която е реализирана за 8500 евро след активно наддаване, като крайната цена е близо шест пъти по-висока от първоначалната оценка.

Според Artmark резултатите от аукциона потвърждават тенденцията колекционерите все по-често да търсят произведения с доказана художествена стойност, ясен произход и присъствие в музейни и исторически контексти. От аукционната къща отбелязват, че интересът остава висок както към утвърдени автори, така и към художници, чиито пазарни позиции продължават да се развиват.

Следващият аукцион на Artmark България е планиран за есента на 2026 г., като в момента аукционната къща приема произведения за безплатна експертна оценка, уточняват от екипа.

Редактор: Никола Тунев