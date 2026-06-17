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Причината е ремонт на пътя
Километрично задръстване на автомагистрала "Тракия" се е образувало при Вакарел в посока Пловдив. Причината за тапата е ремонт на пътя.
Според очевидци, колоната от превозни средства е над 10 километра. Сигнал за тапата получихме и в рубриката "Моята новина".Редактор: Никола Тунев
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