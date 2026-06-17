Километрично задръстване на автомагистрала "Тракия" се е образувало при Вакарел в посока Пловдив. Причината за тапата е ремонт на пътя.

Според очевидци, колоната от превозни средства е над 10 километра. Сигнал за тапата получихме и в рубриката "Моята новина" .

Редактор: Никола Тунев