Причината е ремонт на пътя

Километрично задръстване на автомагистрала "Тракия" се е образувало при Вакарел в посока Пловдив. Причината за тапата е ремонт на пътя. 

Според очевидци, колоната от превозни средства е над 10 километра. Сигнал за тапата получихме и в рубриката "Моята новина"

Редактор: Никола Тунев

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