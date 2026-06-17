Стана модерно да се делим на поколения, но дали е основателно? Има ли нещо драстично различно в GenZ, което променя играта дори в света на бизнеса? Нова книга, чийто автор е Илиян Бойчев, се превърна в пътеводител в света на младите хора, които преобладаващо искат сами да са си шефове.

"Занимавам се с корпоративни обучения и работя с много млади хора, чиято мечта е да работят за себе си и да нямат шефове.Те високо ценят свободата. Искат работата им да има смисъл и да се занимават с нещо, което истински харесват. Стремят се да живеят по начин, който сами избират, а не по начин, който им се налага", обясни в предаването "Социална мрежа" авторът Илиян Бойчев.

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По думите му на младежите днес често им липсва структурата и последователността, необходими за създаването на собствен бизнес. "Именно затова написах, надявам се, увлекателен наръчник, който да ги ориентира в процеса на изграждане на собствена дейност или бизнес", подчерта той.

На въпрос какво е по-различното при днешните стартиращи предприемачи Бойчев заяви: "Най-вече липсата на търпение. С времето търпението сякаш намалява. Моето поколение беше по-нетърпеливо от предишното, а следващите поколения вероятно ще бъдат още по-нетърпеливи. Те искат всичко да се случи тук и сега. Това често води до нереалистични очаквания, но такава е средата, в която живеем".

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В книгата „Мисия Стартъп: От идея до успешен бизнес – наръчникът на поколението Z“ той заяви, че е включил много реални примери от практиката. "Всички истории са на хора между 20 и 30 години, които са създали собствен бизнес, въпреки че не са имали необходимия опит, образование или експертиза. Те са преодолели съмненията си и са успели. Това е ценно, защото младите хора търсят практически примери, а не само теории", твърди Бойчев.

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Редактор: Станимира Шикова