Голям пожар се разрази в София. Огънят пламна в индустриална зона в близост до квартал „Дружба”. В района има силно задимяване.

От Столичната пожарна съобщиха за NOVA, че гори изоставено хале със стари гуми. Сигна за огъня е подаден в 18:35 ч.

Снимка: NOVA

Няма пострадали хора или други засегнати сгради. На място бяха изпратени 4 пожарни с 15 души екип.

Гъстият черен дим се вижда от километри.

Снимка: NOVA