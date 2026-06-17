Снимка/Видео: NOVA
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В района има силно задимяване
Голям пожар се разрази в София. Огънят пламна в индустриална зона в близост до квартал „Дружба”. В района има силно задимяване.
От Столичната пожарна съобщиха за NOVA, че гори изоставено хале със стари гуми. Сигна за огъня е подаден в 18:35 ч.
Снимка: NOVA
Няма пострадали хора или други засегнати сгради. На място бяха изпратени 4 пожарни с 15 души екип.
Гъстият черен дим се вижда от километри.
Снимка: NOVA
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