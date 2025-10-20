Един човек е пострадал при експлозия днес в канал за инспекция на тръби в рафинерията на „Лукойл“ в румънския град Плоещ (окръг Прахова), съобщи агенция "Аджерпрес". Окръжният инспекторат на полицията е започнал наказателно разследване за неспазване на законовите разпоредби за здраве и безопасност на работното място.

Според първоначалните данни 58-годишен служител на компанията е бил ударен от бетонния капак на шахта, докато извършвал ремонтни дейности. Капакът е бил изхвърлен от експлозия, причинена от натрупване на газ, генериран от отпадъци, проникнали в шахтата.

Трима души загинаха, а петима са ранени при взрив в завод за експлозиви в Русия

Пострадалият е транспортиран в болница за медицинска помощ и е бил в съзнание при пристигането на медицинския екип. Той е получил наранявания по главата и лицето, както и травма на левия крак, съобщават от Окръжния инспекторат на полицията.

Рафинерията „Петротел Лукойл Плоещ“ е изцяло затворена за 45 дни за основен ремонт, съсредоточен върху технологичните инсталации и спомагателните съоръжения. Според изявление на компанията, планираният ремонт ще се извършва в периода от 17 октомври до 30 ноември, припомня "Аджерпрес".

