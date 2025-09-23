28-годишен мъж от Сандански - Любомир Киров е бил мобилизиран принудително на фронта в Одеса. За това съобщи баща му за NOVA.

Aпелът да се помогне на сина му беше подкрепен и публикуван на личната страница във Facebook и от бащата на Сияна Николай Попов. Той посочва, че Любомир е инвалид – едната му ръка е силно увредена, и няма никакъв шанс да оцелее в условията на фронта. Стартирана е и петиция в интернет, озаглавена "Да спасим живота на Любомир Киров от Сандански, отвлечен от украинското ТЦК!".

Гражданинът Любомир Киров притежава както българско, така и украинско гражданство, потвърдиха в позиция от МВнР. Съгласно действащото законодателство на Украйна, лицата с украинско гражданство имат определени задължения, когато се намират на територията на страната, включително и мобилизация, посочват от ведомството.

"Поддържаме активна комуникация както със семейството на г-н Киров, така и с компетентните украински институции. Българската страна следи внимателно развитието на случая и полага всички усилия в рамките на своите правомощия за оказване на защита на неговите права", допълват в позидия до медиите от външното ни министерство.

"Наясно сме с казуса още от самото му начало. Поддържане и връзка с близките на момчето. Тук е важно да уточня, че той е с двойно гражданство - и украинско. Намирайки се на територията на Украйна, там започват да действат и задължения към него, включително по отношение на мобилизацията. Онова, което е възможно, за да бъдат защитени неговите права - ще бъде направено", заяви от Ню Йорк външният министър Георг Георгиев.

"Смятам, че популизъм и политиканстване са излишни в такива ситуации. Винаги, когато Българската държава е работила, го е правила със оглед на позитивен резултат, а не за извличането на съмнителен публичен дивидент". С тези думи първият ни дипломат коментира призива на президента Радев към МВнР за спешни действия по случая с българина Любомир Киров, задържан в Одеса.

По-рано президентът Румен Радев изпрати писмо до Министерството на външните работи, с което призова за изясняване на случая с насилственото задържане на Любомир Киров в Одеса и неговата мобилизация във Въоръжените сили на Украйна. Държавният глава поиска и информация за предприетите от външното ни министерство действия.

