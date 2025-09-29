Снимка: iStock
Собственикът на питбулите е задържан
Три питбула са разкъсали друго куче във Варна. Собственикът на нападнатото куче също е с няколко ухапвания. Тежкият инцидент е станал миналата седмица до Средно училище "Елин Пелин", но за него съобщават днес от Областната дирекция на МВР, предаде БНР.
Собственикът на питбулите е задържан. По случая е образувано досъдебно производство и той е докладван на Районната прокуратура и Областната дирекция по безопасност на храните. Сезирана е и Община Варна, уточниха от пресцентъра на полицията.Редактор: Дарина Методиева
Източник: БНР
