Три питбула са разкъсали друго куче във Варна. Собственикът на нападнатото куче също е с няколко ухапвания. Тежкият инцидент е станал миналата седмица до Средно училище "Елин Пелин", но за него съобщават днес от Областната дирекция на МВР, предаде БНР .

Собственикът на питбулите е задържан. По случая е образувано досъдебно производство и той е докладван на Районната прокуратура и Областната дирекция по безопасност на храните. Сезирана е и Община Варна, уточниха от пресцентъра на полицията.

Редактор: Дарина Методиева