Нова пиеса, базирана на фентъзи сериала „Игра на тронове“, ще има своята премиера през лятото в Стратфорд на Ейвън, съобщи "Би Би Си", позовавайки се на информация от Кралската шекспирова компания (RSC).

Действието в пиесата „Игра на тронове: Лудият крал“ (Game of Thrones: The Mad King), която е създадена съвместно с телевизионната мрежа HBO, ще се развива 10 години преди събитията от оригиналните книги и телевизионния сериал. Сценичната предистория ще бъде оригинална и базирана на нов материал от автора и изпълнителен продуцент Джордж Р. Р. Мартин.

"Домът на дракона" се завръща на снимачната площадка с нов сезон (ВИДЕО+СНИМКИ)

В изявление, цитирано от" Би Би Си", Мартин посочи, че е приветствал сценичната адаптация „с голям ентусиазъм“, добавяйки, че ще бъде „вълнуващо да гледаме как събитията от тази нова пиеса се развиват на живо“.

Снимка: Getty Images

Премиерата на спектакъла ще бъде в Кралския шекспиров театър в родния град на барда в графство Уорикшър през лятото, като билетите ще бъдат пуснати в продажба през април, пише "Би Би Си".

Игра на шах между титаните: Последната роля на Робърд Редфорд в тандем с Джордж Р.Р. Мартин (ВИДЕО)

Пиесата е адаптирана от Дънкан Макмилан, а режисьор е Доминик Кук, който ще стане артистичен директор на лондонския театър „Алмейда“ по-късно тази година, пояснява "Би Би Си".

Кук и Макмилан определят начина на разказване на истории от Мартин като „Шекспиров по мащаб и теми, изпълнен с династична борба, амбиция, бунт, лудост, пророчество и злополучна любов. „От самото начало историите и трагедиите на Шекспир са били основната ни отправна точка за тази продукция, така че Кралската шекспирова компания е естествен дом за такъв проект", посочва той.

Сериалът „Игра на тронове“ се излъчваше между 2011 и 2019 г., като си спечели изключително много последователи и спечели 59 награди „Еми“, припомня "Би Би Си". Последният му сезон обаче бе лошо приет от критиците и зрителите, като 1,8 милиона фенове подписаха петиция за „нов римейк на осми сезон с компетентни сценаристи“.

Редактор: Цветина Петрова