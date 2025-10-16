Легендата на световното кино Робърт Редфорд почина на 16 септември на 89-годишна възраст. Въпреки че той се оттегли по-рано от актьорската си кариера, а след което от ръководството на Института „Сънданс”, звездата продължи да продуцира филми и телевизионни проекти. Сред тях е трилъра „Мрачни ветрове”, където той изиграва и последната си роля в камео заедно с друг любимец на любителите на екранното изкуство и най-вече литературен гений – Джордж Р. Р. Мартин. Писателят също е продуцент на сериала.

В кратката сцена в първи епизод на трети сезон на поредицата, базирана на книгите на Тони Хилърман, актьорът, изиграл Великият Гетсби и Сънданс Кид, играе шах заедно със създателя на „Игра на тронове”, а една от репликите прави реална препратка към работата на Мартин като писател.

Джон Уирт, шоурънърът на „Мрачни ветрове“, разказва как се стига до тази запаметяваща се сцена.

„Любовта ми към всичко, свързано с Робърт Редфорд – актьор, режисьор, предприемач, еколог, икона – датира от 1969 г., когато като ученик в гимназията гледах „Бъч Касиди и Сънданс Кид“ за първи път. Не можех да си представя нито тогава, нито дори преди няколко години, че ще напиша реплика за него, а още по-малко, че това ще е последната му поява на екран. Точно това обаче направих, когато той и Мартин заснеха епизодичната роля в „Мрачни ветрове”, разказва Уирт.

"Със Стивън Пол Джъд написахме сцена, в която те двамата (Редфорд и Мартин ) играят герои от типа „Мъже в черно“, изпратени от техните (вероятно извънземни) шефове на Земята сред народа навахо", споделя още шоурънърът.

Първоначално нито Боб, нито Джордж са искали да имат реплики пред камерата, въпреки че са на екран, но след което Робърт променя решението си.

А каемото е следното – Редфорд и Мартин играят партия шах в полицейски участък. Редфорд казва: „Джордж, целият свят чака, направи нещо”. Мартин мести фигурите и обявява „шах и мат”.

Думите на Редфорд са реална препратка към дългоочакваното от феновете на поредицата „Песен за огън и лед” продължение - „Ветровете на зимата”.