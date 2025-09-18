Двете киноикони имат два съвместни филма

Робърт Редфорд и Пол Нюман. Две легенди, които се превърнаха в еталон за актьорско майсторство и ... красота. Двамата споделят не само роли в едни от най-големите филмови продукции в киното - "Ужилването" и „Буч Касиди и Сънданс Кид“, но и великолепно приятелство. Двамата са известни като емблематичното дуо в киното, но също така 

След като Пол Нюман почина от рак на белия дроб на 83-годишна възраст през 2008 година, Робърт Редфорд говори пред ABC за това, което ги свързва дълги години наред. Звездата от "Шпионски игри" разказа, че приятелството им е започнало през 1969 г.  по време на снимките на „Буч Касиди и Сънданс Кид“.

„Това беше тази връзка, породена от начина, по който изиграхме тези герои, както и забавните моменти по време на снимките. Това постави началото на нашите взаимоотношения. Открихме много сходства, които ставаха все повече във времето - имахме обща база, интереси, и разибра се различия", разказва Редфорд.

„Буч Касиди и Сънданс Кид“ е хибрид между уестърн и комедия за приятелство, филм, който представяше двамата актьори като симпатични престъпници, въвлечени в неуспешен обир на влак. Лентата печели четири награди „Оскар“, включително за най-добър оригинален сценарий.

Точно както и героите им във филма, които са силно свързани, така и в реалния живот, между тях се появава дългогодишна връзка, изпълнена с обич и възхищение. А предвид статута им на холивудски любимци, лесно двамата биха могли да бъдат и съперници.

Редфорд почина във вторник „в дома си в Сънданс, в планините на Юта — мястото, което обичаше, заобиколен от хората, които обичаше“, според изявление на неговата пиарка Синди Бъргър, председател и главен изпълнителен директор на Rogers and Cowan PMK. Актьрьорът и режисьор беше на 89 години.

Двамата мъже имаха много общо.

Подобно на Нюман, Редфорд започва кариерата си на театралната сцена, преди да премине към киното. И двамата приемат актьорската професия много сериозно. 

По онова време Редфорд е, както сам се определя,„неизвестен“, въпреки че вече е участвал заедно с Джейн Фонда във филма „Бос в парка“. Но една вечер, прекарана в разговори с Пол Нюман, променя живота на Робърт. Нюман се застъпва за Редфорд, за да получи ролята на Сънданс Кид - роля, която Нюман първоначално иска за себе си.

„Той каза: ‘Искам да работя с актьор’“, спомня си Редфорд. „И това беше много ласкателно за мен, защото мисля, че и двамата виждахме професията по този начин — че актьорството е занаят и го приемахме сериозно.“

„Студиото искаше Стив Маккуин или Марлон Брандо, искаха известни личности“, спомня си още Редфорд в интервю за Esquire от 2017 г. 

Точно талантът на звездата от The way we are е причината Нюман да настоява за точно Робърт да бъде негов партньор в „Буч Касиди и Сънданс Кид“.

В интервю за „Film 82“ Нюман разкри, че идеята да включи Редфорд в ролята първоначално била на съпругата му — актрисата Джоан Удуърд, която след като прочита сценария и го обявява за „превъзходен“, му казава, че „единственият, който може да изиграе тази роля, е Боб Редфорд.“

„Забавляваме се много заедно“, каза Нюман за Редфорд. „Много добре се допълваме.“

Това е началото на партньорство, което ще определи една нова ера в киното, въпреки че те направиха само два филма заедно.

Енергията на приятелството им ги събра и във втори филм, също смятан за класика — „Ужилването“ от 1973 г. Нюман признава, че двамата се допълват.

Приятелството между любимците на Холивуд се затвърждава още повече. И двамата искат да бъдат уважавани заради занаята си, а не заради външния си вид, въпреки че са известни със своята красота.

♦ Те са мъже, отдадени на семействата си, и в определен период от време живеят само на около миля един от друг в Кънектикът.

♦  Освен това и двамата са ангажирани с каузи — Редфорд се фокусира върху опазването на околната среда и независимото кино, докато Нюман основава хранителната компания Newman’s Own, чиито печалби даряваше за благотворителност.

Редфорд си спомня за ангажимента на Нюман към лагера „Бандата от Дупката в стената“, който Нюман основава през 1988 г., за да помага на хронично болни деца.

Във видео в подкрепа на лагера, Редфорд казва, че дори преди да започне да работи с Нюман, го е възприемал не толкова като герой, а като човек, който застава зад това, в което вярва.

„Играехме приятели и станахме приятели“, казва Редфорд. „Имах възможност от първа ръка да разбера какво означаваше това за Пол.“

Снимка: Getty Images

♦ Двамата имат навик да си правят ексцентрични шеги, добавя Нюман.

"Най-много ще ми това, че се забавлявахме. Правехме си много номера един на друг. Аз карах състезателни коли, а след като той покара едно Porsche, рядко срещан модел, което притежавах. Той започна да се увлича по състезанията. Имаше невероятни рефлекси и стана много добър, но говореше толкова много за това, че ми писна", разказва Редфорд.

"Затова за 50-ия му рожден ден му изпратих на прага една очукана каросерия от Porsche. Той никога не каза нищо, но малко след това открих сандък с разтопен метал, доставен в хола на къщата ми. Подът се вдлъбна. След това го превърнах в една наистина грозна скулптура и я стоварих в неговата градина. До ден-днешен никой от нас не е споменал нищо за това", споделя още актьорът.

Двете киноикони означават много както за феновете си, така и един за друг. Както каза Редфорд: „Приятелството беше много важно за него, възможността да бъде истински човек беше много важна за него, да бъде автентичен човек, а не да се държи като звезда. В личния си живот той беше просто истински човек. Много, много скромен. Мисля, че в това отношение се възползвах по хуваб начин от това приятелство.“

Източник: Time, CNN, The independent, Far out magazine

