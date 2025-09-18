Робърт Редфорд и Пол Нюман. Две легенди, които се превърнаха в еталон за актьорско майсторство и ... красота. Двамата споделят не само роли в едни от най-големите филмови продукции в киното - "Ужилването" и „Буч Касиди и Сънданс Кид“, но и великолепно приятелство. Двамата са известни като емблематичното дуо в киното, но също така

След като Пол Нюман почина от рак на белия дроб на 83-годишна възраст през 2008 година, Робърт Редфорд говори пред ABC за това, което ги свързва дълги години наред. Звездата от "Шпионски игри" разказа, че приятелството им е започнало през 1969 г. по време на снимките на „Буч Касиди и Сънданс Кид“.

„Това беше тази връзка, породена от начина, по който изиграхме тези герои, както и забавните моменти по време на снимките. Това постави началото на нашите взаимоотношения. Открихме много сходства, които ставаха все повече във времето - имахме обща база, интереси, и разибра се различия", разказва Редфорд.

So sad to see this. Robert Redford has died at the age of 89.



He is now reunited with his close friend Paul Newman.



“There are certain friendships that are sometimes too good and too strong to talk about.” ~ Robert Redford



Praying for his loved ones. 🙏🏻 pic.twitter.com/j1C7J0QbDa — Hollywood Yesterday✨ (@HollywoodYeste1) September 16, 2025

„Буч Касиди и Сънданс Кид“ е хибрид между уестърн и комедия за приятелство, филм, който представяше двамата актьори като симпатични престъпници, въвлечени в неуспешен обир на влак. Лентата печели четири награди „Оскар“, включително за най-добър оригинален сценарий.

Точно както и героите им във филма, които са силно свързани, така и в реалния живот, между тях се появава дългогодишна връзка, изпълнена с обич и възхищение. А предвид статута им на холивудски любимци, лесно двамата биха могли да бъдат и съперници.

love this picture...

Robert Redford, Katharine Ross and Paul Newman on the set of Butch Cassidy and the Sundance Kid... pic.twitter.com/KqKOXr1sTd — Classic Movie Hub (@ClassicMovieHub) August 18, 2025

Редфорд почина във вторник „в дома си в Сънданс, в планините на Юта — мястото, което обичаше, заобиколен от хората, които обичаше“, според изявление на неговата пиарка Синди Бъргър, председател и главен изпълнителен директор на Rogers and Cowan PMK. Актьрьорът и режисьор беше на 89 години.

Двамата мъже имаха много общо.

Подобно на Нюман, Редфорд започва кариерата си на театралната сцена, преди да премине към киното. И двамата приемат актьорската професия много сериозно.

По онова време Редфорд е, както сам се определя,„неизвестен“, въпреки че вече е участвал заедно с Джейн Фонда във филма „Бос в парка“. Но една вечер, прекарана в разговори с Пол Нюман, променя живота на Робърт. Нюман се застъпва за Редфорд, за да получи ролята на Сънданс Кид - роля, която Нюман първоначално иска за себе си.

„Той каза: ‘Искам да работя с актьор’“, спомня си Редфорд. „И това беше много ласкателно за мен, защото мисля, че и двамата виждахме професията по този начин — че актьорството е занаят и го приемахме сериозно.“

„Студиото искаше Стив Маккуин или Марлон Брандо, искаха известни личности“, спомня си още Редфорд в интервю за Esquire от 2017 г.

Точно талантът на звездата от The way we are е причината Нюман да настоява за точно Робърт да бъде негов партньор в „Буч Касиди и Сънданс Кид“.

В интервю за „Film 82“ Нюман разкри, че идеята да включи Редфорд в ролята първоначално била на съпругата му — актрисата Джоан Удуърд, която след като прочита сценария и го обявява за „превъзходен“, му казава, че „единственият, който може да изиграе тази роля, е Боб Редфорд.“

„Забавляваме се много заедно“, каза Нюман за Редфорд. „Много добре се допълваме.“

Това е началото на партньорство, което ще определи една нова ера в киното, въпреки че те направиха само два филма заедно.

Енергията на приятелството им ги събра и във втори филм, също смятан за класика — „Ужилването“ от 1973 г. Нюман признава, че двамата се допълват.

Приятелството между любимците на Холивуд се затвърждава още повече. И двамата искат да бъдат уважавани заради занаята си, а не заради външния си вид, въпреки че са известни със своята красота.

Though Robert Redford and Paul Newman starred in only two films together, they defined an era, and their collaborations led to a lifelong friendship that had its prickly moments. https://t.co/2tHA4IvpUC — New York Times Arts (@nytimesarts) September 17, 2025

♦ Те са мъже, отдадени на семействата си, и в определен период от време живеят само на около миля един от друг в Кънектикът.

♦ Освен това и двамата са ангажирани с каузи — Редфорд се фокусира върху опазването на околната среда и независимото кино, докато Нюман основава хранителната компания Newman’s Own, чиито печалби даряваше за благотворителност.

Редфорд си спомня за ангажимента на Нюман към лагера „Бандата от Дупката в стената“, който Нюман основава през 1988 г., за да помага на хронично болни деца.

Във видео в подкрепа на лагера, Редфорд казва, че дори преди да започне да работи с Нюман, го е възприемал не толкова като герой, а като човек, който застава зад това, в което вярва.

„Играехме приятели и станахме приятели“, казва Редфорд. „Имах възможност от първа ръка да разбера какво означаваше това за Пол.“

Paul Newman and Robert Redford 📸



Photographed by Lawrence Schiller, 1968 pic.twitter.com/Sgn27MITot — cinesthetic. (@TheCinesthetic) September 16, 2025

♦ Двамата имат навик да си правят „ексцентрични шеги“, добавя Нюман.

"Най-много ще ми това, че се забавлявахме. Правехме си много номера един на друг. Аз карах състезателни коли, а след като той покара едно Porsche, рядко срещан модел, което притежавах. Той започна да се увлича по състезанията. Имаше невероятни рефлекси и стана много добър, но говореше толкова много за това, че ми писна", разказва Редфорд.

"Затова за 50-ия му рожден ден му изпратих на прага една очукана каросерия от Porsche. Той никога не каза нищо, но малко след това открих сандък с разтопен метал, доставен в хола на къщата ми. Подът се вдлъбна. След това го превърнах в една наистина грозна скулптура и я стоварих в неговата градина. До ден-днешен никой от нас не е споменал нищо за това", споделя още актьорът.

Двете киноикони означават много както за феновете си, така и един за друг. Както каза Редфорд: „Приятелството беше много важно за него, възможността да бъде истински човек беше много важна за него, да бъде автентичен човек, а не да се държи като звезда. В личния си живот той беше просто истински човек. Много, много скромен. Мисля, че в това отношение се възползвах по хуваб начин от това приятелство.“