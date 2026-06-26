Тези, които имат най-голяма вина за този дефицит, те крещят най-много. Обявяват се срещу своя си бюджет, защото ние продължаваме техните политики. Това заяви премиерът Румен Радев пред журналисти.

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„Доколкото можем в рамките на този един месец и няколко дни, в които изготвяме бюджета, се опитваме да компенсираме всичко това, което беше заложено през последните 5 година”, каза Радев.

Премиерът коментира, че са се консултирали с водещи икономисти и няма как рязко да се слезе до 3% дефицит. „Всеки ден излизат скрити сертификати, фактури и други документи”, каза Радев.

Премиерът допълни, че е разговарял с животновъдите, които по думите му агонизират. „Млекопроизводството в България загива. Ние ще останем без българско мляко. Знаете много добре доклада на КЗК. Това, което правим в момента с Министерството на финансите, е да осигурим 170 милиона за помощ. Иначе този сектор умира”, каза Радев.

Предвиждат се и насърчителни мерки за над 60 милиона за инвеститорите.

„Знаете и за другата важна подкрепа към общините, защото това, което направиха с техните измислени положения - да дадат свобода на общините да започват всякакви обществени поръчки за ремонти и дейности, а всъщност да не са осигурени средствата - не може да продължава. Да оставим българските общини с разкопани улици ли и незавършени проекти, които чакат повече от година”, запита Радев.

Той отговори и на заканите на синдикатите, че ще протестират с искане да се отмени Закона за държавния служител, ако ще плащат осигуровките си за своя сметка. „Не е безсмислен закон. Чул съм мнения и на техните експерти, че всъщност това е в полза на държавните служители, защото от 2028 г. те ще се осигуряват върху по-високи заплати. Какво означава това? Че ще имат по-високи пенсии и по-високи обезщетения”, каза Радев.

Според него е постигнат балансиран подход. „Много ясно съм казал на всички министри, най-вече на Министерството на финансите – нито едно евро да няма намаление на доходите”, обясни премиерът.

„Най-сетне мога да кажа, че това е бюджетът на реалността. Ние стъпваме на здрава основа. Всичко се слага на масата, всички тези номера, счетоводни манипулации и екселски разигравания на таблици приключват. Всичко се вади и ясно се казва какво е състоянието в момента. С разумни политики ще стигнем до бюджет с дефицит от 3% и под 3%”, смята Радев.

Редактор: Ина Григорова