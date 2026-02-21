Американските военни съобщиха, че са нанесли удар по кораб в източната част на Тихия океан, при който са загинали трима души, предаде "Ройтерс", цитиран от БТА.

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп се хвали с успехите си в унищожаването на кораби, заподозрени в извършването на наркотрафик.

Южното командване на Въоръжените сили на САЩ (USSOUTHCOM) публикува в Х кадри от удара и съобщи, че корабът е "участвал в операции за трафик на наркотици".

