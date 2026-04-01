Фискалните инспектори от НАП са проверили 13 507 търговски обекта, сред които най-много са хранителни магазини – над 3200 и около 1500 ресторанта и заведения за хранене. Целта на контролните действия е да установят дали има необосновано повишение на цените на стоките.

За констатираните нарушения до момента инспекторите са издали повече от 1000 акта и близо 400 наказателни постановления на обща стойност почти 960 000 евро.

Наличие на необосновано повишение на цените е установено при 10% от проверените магазини за хранителни стоки, за което са съставени 332 акта за установяване на нарушение. Такова има и при 15% от проверените заведения за хранене, ресторанти и питейни заведения, което е обективирано в 194 акта за установяване на нарушение.

НАП и КЗП със засилени проверки: Глоби за близо 1 млн. евро и строг контрол на цените преди Великден

При контролните действия е установено и, че над 700 от търговците са издавали касова бележка, която не е отговаряла на нормативните изисквания. А именно в нея да бъде посочена общата сума на покупката в евро и лева, както и фиксираният курс на БНБ на лева спрямо еврото.

От началото на април НАП започва отново масирани проверки в хранителни магазини за спазване на Закона за въвеждане на еврото. Фискалните инспектори ще проверяват и цената на традиционни хранителни продукти за Великден – яйца, козунак, агнешко месо и др. Екипите ще изискват документи за произход на стоката, данни, свързани с доставчици, доставни и продажни цени, доставено и продадено количество, дати на доставките, обороти, разходи и други.

