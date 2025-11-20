Африка се пренася в сърцето на Пловдив – така изглежда новата експозиционна зала към Регионалния природонаучен музей, разположена в сградата на бивша бирария до Дома на младоженците. В нея има и зоокафе без аналог у нас. Посетителите могат не само да видят редки видове от няколко континента, но и да усетят атмосферата на саваната с чаша автентично африканско кафе.

Директорът на музея Огнян Тодоров обясни, че залата представя животински видове от Африка, Австралия, Нова Зеландия и Мадагаскар. „Най-редкият представител и този, с който най-трудно успяхме да се сдобием, е птицечовката – единственият отровен бозайник и един от двата вида яйцеснасящи бозайници“, подчерта Тодоров.

Сред африканските видове впечатление прави миниатюрният хипопотам джудже, предоставен от Софийския зоопарк. „Децата много му се радват, защото е сред най-атрактивните експонати, макар и един от най-редките“, допълни директорът.

Част от изложените животни са опасни, а някои – смъртоносни. „Голяма част от африканските видове, които сме представили, са изключително опасни – кафърският бивол, лъвовете, а имаме и една от най-отровните и агресивни змии – черната мамба“, уточни той. По думите му дори птицечовката, макар и не смъртоносна, може да нанесе сериозни наранявания.

Една от най-интересните особености на новата зона е, че тя е съчетана с кафене, отделено от експозицията само с коридор. Идеята се ражда по време на пътуване на Тодоров в Уганда. „Седях в едно кафене, което изглеждаше като част от пейзажа на саваната, пиех ароматно африканско кафе и пред мен се разхождаха животните. Това преживяване исках да пресъздам и тук – и мисля, че успяхме“, разказва той.

В кафенето посетителите могат да опитат шест вида африканско кафе – от Уганда, Зимбабве, Малави и Етиопия. „Подбрали сме различни вкусове, за да усилим емоцията от срещата с континента“, казва директорът. Предлагат се и шест вида африкански чай, както и пет вида сладки и соленки, направени по оригинални рецепти от различни части на Африка. „Искаме хората не само да видят Африка, а да я вкусят“, добавя той.

Що се отнася до посещението, Тодоров обясни, че залата е част от музея. „С билет за експозицията посетителите могат свободно и без доплащане да разгледат залата. А ако някой седне да изпие кафе, с касовата бележка също получава достъп“, уточни той.

Новото пространство вече посреща първите си посетители, а екипът на музея кани всички любопитни да се потопят в духа на Африка – само на няколко крачки от центъра на Пловдив.