В проектобюджета за 2026 година са предвидени с 1 милиард лева повече средства от миналата година за образование и наука. Въпреки това обаче, този бюджет няма да позволи възнагражденията на учителите да достигнат 125% от средната заплата за страната - нещо, за което настояват синдикатите.

България отбеляза значителен ръст в учителските заплати през последните години, но те все още са сред най-ниските в ЕС. Според данни за 2023/2024 г. средната учителска заплата е около 2 760 лв. Чистото средно възнаграждение е 2150–2200 лв.

Очаква се 11% ръст на учителските заплати догодина

В България начинаещ учител получава около 1700 лв. чисто средно възнаграждение. Старши и главни учители получават съответно 1730 лв. и 1800 лв. Поради тази причина синдикатите предлагат 6% от БВП на страната да бъдат насочени към сферата на образованието.

Д-р Юлиян Петров: България е на 22-ро място по размер на учителските заплати в ЕС

“Тези 6% биха помогнали, за да се надградят политиките, започнали през последните 10 години, а и да се изградят нови”, каза в Обедния информационен блок на NOVA NEWS д-р Юлиян Петров, който е председател на синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа”.

По думите му от 2000 година насам са закрити близо 2000 училища, но това се е случило там, където няма деца. “На местата, където има повече хора и деца, трябва да се строят повече училища”, смята д-р Петров.

“Тази година имаме 4,8% от БВП за образование, но вътре влизат и европейските средства - тези за STEM центрове, които се откриват във всяко едно училище. Ние искаме от нашия бюджет да има поне 6%”, обясни Петров.

Той припомни, че през 1942 година България е отделяла 10,5% за образование. Тогава Министерството на образованието е било на първо място по финансиране. “Трудно можем да си мечтаем за нещо подобно, но можем да се прицелим към тези 6%, които са някакъв европейски стандарт”, коментира председателят на синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа”.

Стачна готовност: Синдикат „Образование“ иска 20% ръст на учителските заплати и 6% от БВП за образование

“По отношение на учителски заплати сме на 22-ро място от 31 държави, което донякъде е релевантно и на размера на парите за образование. Най-развитите страни, с които се страняваме дори по образователни резултати, инвестират в образованието от над 6%. Но пък БВП на България никак не е съизмерим с тези на Дания, Германия и други държави”, смята той.

Д-р Петров обясни, че парите за образование са по-скоро на остатъчен принцип тази година и образованието ще продължи да бъде недофинансирано. “Нека да не изчерпваме парите за образование само с учителски заплати или тези на професорите във висшето образование”, призова синдикалистът.

“Опасявам се, че няма да стигнем тези 11% увеличение на учителските заплати, но все пак добрата новина е, че българските учители ще получат увеличение. Това е нещо, което се превърна в традиционно от 2017 година насам. По този начин учителството се поставя в един кръг на сравнително търсени и обезпечени с кадри професии”, каза Петров.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивайла Митева