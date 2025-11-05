Синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа” иска увеличение на учителските заплати. Техните мотиви са, че до момента отпусканите средства от държавата не спазват колективното трудово договаряне.

Очакванията са през 2026 г. да има повече пари, но въпреки това заплатите няма да достигнат 125% от средната брутна за страната, както е разписано в последния Колективен трудов договор. Реално ще бъдат изплащани само 109%. Плановете са възнагражденията да бъдат увеличени с 11%, въпреки последните обещания и искания за ръст от поне 20%.

Докато разговорите за голямата план-сметка на държавата текат, учителите правят свои пресмятания – кога държавата ще започне да спазва правилото заплатата им да бъде равна на 125% от средната брутна за страната.

„Един начинаещ учител получава около 1700 лв. Старшите са около 2100–2200. В някои училища, в които има ресурс – много ученици и голям бюджет, нещата се случват. В по-малките населени места средствата не стигат за увеличение и имаме информация, че се налага съкращаване на персонал”, твърди началният учител Татяна Алексиева.

В ход са и разговорите за ново колективно трудово договаряне. Искането на Синдикат „Образование” е, освен за спазване на досегашното споразумение, така и за увеличение. „Това, което искаме от Бюджет 2026, е 20% ръст на заплатите и да догоним тези 125% по КТД. Ние, по подобие на висшето образование, искаме в Закона за предучилищното и училищното образование да имаме заложени 150% от СБРЗ за учители”, заявява председателят на Синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа” Юлиян Петров.

По думите на председателя на синдиката, в заложените средства в проектобюджета образованието не е сред приоритетите на страната.

Според министъра на образованието Красимир Вълчев това е възможният бюджет. „Днес, в края на 2025 г., бюджетната ситуация е по-лоша от преди 5–6 години, когато стартирахме политиката за увеличение на възнагражденията. Това не означава, че заплатите са станали много високи”, заяви той.

Просветният министър твърди, че искането на синдиката би означавало значителен нов разход. „Сметнете разликата между 125 и 150 – това е една пета отгоре. Една пета е един милиард. Ние не само нямаме бюджетно пространство от 1 милиард, а и сме в хипотеза на нетраен недостиг”, коментира още Вълчев.

Плановете са с предвидените пари за 2026 г. да се върви към догонване на сега разписания размер за стартова учителска заплата.