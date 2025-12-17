Нашата система, която трябва да е най-консервативната, се оказа най-динамичната. Това каза в ефира на Обедния информационен блок по NOVA NEWS председателят на синдикат „Образование" д-р Юлиян Петров.

Синдикатът направи национално проучване, свързано с промени в образователната политика на МОН за езиковото обучение в училище. То обхваща 3166 респонденти и е проведено през последната седмица.

Петров коментира и случая с арестувания директор на столично училище. По неофициална информация в тоалетните там са открити около 20 камери, като всички записващи устройства водят към директорския кабинет.

“Това е недопустимо за образователна институция, за работа с деца. Синдикатите преди много години бяха изгонени от комисиите за подбор на управленците на образователните институции в България и все още не са в тях”, обясни Петров.

“Синдикатите не могат да кажат дали кандидатите имат опит, добра социална политика и комуникация, за да могат да станат директори. Това създава голям риск при провеждането на конкурсите”, смята той.

Според него хора като арестувания директор, ако бъде признат за виновен, не само че трябва да бъдат наказани, а и да се отнемат учителските им права.

В проучването е категоричен отговорът на ключовия въпрос дали отнемането на приоритета на езиковото обучение е правилен завой в пренареждането на образователните политики. 84,7% от запитаните смятат, че това не е правилно стратегическо решение.

“Прилагането на това указание, което даде повод да правим това изследване, вече е отложено от министъра на образованието. Това показва, че една образователна политика и нейната промяна трябва да се обсъди. Очевидно с тази политика нямаме консенсус”, коментира Петров.

Според него вероятно езиковото обучение трябва да се сложи на хармонична основа спрямо останалите предмети, но за това трябва да се говори. “Това я чака всяка следваща политика, която не е обсъдена с широката общественост и най-вече със синдикатите и организациите на учителите”.

“Отговорите в проучването са предимно на учители. Техните притеснения са, че това драстично намаление на тези паралелки ще намали и техните часове. От друга страна, родителите все още припознават като нещо важно езиковото обучение. Мисля, че не сме готови за такава драстична разлика в часовете и просто трябва да го изговорим”, обясни той.

“До голяма степен се притесняваме от промените, които се правят през последните няколко години. Нашата система, която трябва да е най-консервативната, се оказва, че е най-динамичната. Промени се правят почти всеки месец, което не е добре. Трябва премерено да се стига до реформа и тя да започва от най-важните неща, а не от меки промени, от които няма да последва нищо категорично”, смята Петров.

Редактор: Ивайла Митева