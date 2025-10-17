Тази седмица в рубриката „Непознатите земи” репортерът Мариана Торманова ни отвежда в далечен Китай, за да ни покаже мистериите, които азиатската държава крие. Страна на древна култура, икономическа мощ и впечатляващи мегаполиси – Китай рядко се разкрива в цялата си пъстрота и противоречивост.

Отвъд обичайните клишета за Страната на изгряващото слънце репортажът разкрива истинския ритъм на живот в една от най-гъсто населените и дисциплинирани държави на планетата. Нощни гледки, пъстри барове и оживени улици до зори се сменят с внезапна тишина в първите часове на деня – защото всички са на работа.

„Непознатите земи”: Япония – труд, дисциплина, прогрес (ВИДЕО+СНИМКИ)

Оказва се, че в голяма част от страната работната седмица е шестдневна, а отпускът – макар и предвиден – рядко се ползва. Същото важи и за децата. Тяхната „работна седмица” включва учебни занятия дори през уикенда, с допълнителни частни уроци, за да се конкурират за място в престижните университети и големите градове.

За милионите, живеещи в мегаполиси като Шанхай, най-голямата цел е именно икономическият напредък, който се концентрира в тези урбанизирани зони. Но с големите потоци от хора идват и големите въпроси за сигурността. Неслучайно Китай е световен лидер по видеонаблюдение, с милиони камери, които проследяват движенията на гражданите в реално време.

Репортажът отвежда зрителя и на върха на емблематичната телевизионна кула в Шанхай – висока 468 метра, откъдето се разкрива величествена панорама към града. Място, което символизира както амбицията на страната, така и темпото, с което Китай се движи към бъдещето.

