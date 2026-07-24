ПГ на “Прогресивна България” предлага промени в Закона за предучилищното и училищното образование за ранно установяване на езиковите проблеми при учениците, подобряване на езиковата интеграция, развитие на нравствени, социални и граждански компетентности и въвеждане на час по добродетели и религии.

С предложенията си парламентарната група дава решение на два сериозни проблема в българското образование - недостатъчната степен на владеене на български език от част от учениците, които вследствие на това отпадат от образователната система, и агресията сред учениците.

Промени в Закона за предучилищно и училищно образование ще влязат в НС до средата на юли

Предложенията са първа стъпка в по-широк процес на обществено обсъждане на бъдещите промени в образованието, като целта е по най-неотложните въпроси да бъдат предприети своевременни действия.

Законопроектът предвижда създаването на цялостна система за ранно установяване и подкрепа на деца, които не владеят български език в достатъчна степен. Целта е всяко дете да започне училище с необходимите езикови умения, независимо дали идва от семейство, в което не се говори български език, завръща се от чужбина или е обучавано в друга образователна система.

Предвижда се въвеждането на стандартизирани инструменти за оценка на езиковите умения при постъпване в детска градина, в края на предучилищното образование, при записване в първи клас на деца, които не са посещавали детска градина, както и при завръщане от чужбина или при деца с международна или временна закрила. След оценката училището ще преценява каква подкрепа е необходима спрямо конкретните потребности на всяко дете.

В зависимост от резултатите ще се предоставя индивидуална подкрепа чрез допълнителни часове по български език или подготвителен езиков клас за децата с най-сериозни затруднения.

В края на първи клас се предвижда и проверка на учениците, които не са постигнали задоволителни резултати по български език и литература. Целта е своевременно да бъде преодоляна езиковата бариера, така че всяко дете да има реална възможност да продължи успешно образованието си.

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Друга промяна е въвеждането на нов учебен предмет “Добродетели и религии”, насочен към изграждането на нравствени качества, уважение, съпричастност, отговорност и граждански добродетели.

Той ще бъде задължителен, но ще има три варианта за избор. Предвидени са различни учебни програми спрямо интереса на учениците и родителите им. За тази цел ще бъдат разработени алтернативни учебни програми, от които родителите (и учениците съобразно възрастта) ще избират.

• Предвиждат се три варианта:

⇒ Религия – Православие;

⇒ Религия – Ислям;

⇒ Добродетели, етика и гражданско образование;

За да бъде реален този избор, училището ще може да разделя паралелката на групи. Ако няма достатъчно ученици за сформиране на група по програмата, законът допуска индивидуално обучение, така че никой ученик да не бъде лишен от избор.

Предметът няма да има за цел религиозно възпитание или формиране на религиозна принадлежност, а развитие на морална култура, уважение към различните убеждения и изграждане на социални и граждански компетентности.

Обучението ще започне от учебната 2028/2029 година за учениците, които постъпват в първи клас, като всяка следваща година ще се разширява към следващите класове.

Редактор: Никола Тунев