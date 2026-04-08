Откриха първия високотехнологичен център за лечение на мозъчни инсулти в София. Той се намира в Клиниката по нервни болести в УМБАЛ "Св. Анна". Гост в студиото на "Денят на живо" по NOVA NEWS беше доц. Росен Калпачки, който е неин началник.

"Това е една сериозна крачка. Аз продължавам да мисля, че нашият център е един добър пример. Най-успешното лечение на инсулта е в специализирани центрове. След няколко десетки години вече и у нас има такъв", коментира доц. Калпачки.

Ултрашокова терапия на сърцето: Иновативен метод за лечение на сърдечни заболявания

По думите му в цялата страна ще има 6 по-големи центъра и още 17 ще бъдат териториално разпределени из България.

"Получихме нова техника. Тя ще увеличи броя пациенти, които да диагностицираме. Вече имаме добре изграден алгоритъм на работа", допълни лекарят.

Редактор: Никола Тунев