Прокуратурата в Пловдив повдигна обвинения на още двама лекари - анестезиолог и стоматолог, за смъртта на 6-годишното момченце, починало след дентална операция в пловдивската клиника „Медикус Алфа“ на 4 април миналата година. Това съобщиха за NOVA от държавното обвинение в града под тепетата.

„За последно чух писъците му”: Говорят родителите на детето, починало след лечение на зъби в Пловдив

Конкретизирано е и обвинението спрямо анестезиолога д-р Пламен Мандев, който първоначално беше привлечен като обвиняем на 3 юни 2025 г. Двамата анестезиолози са обвинени за това, че поради немарливост са причинили смъртта на Ангел Райчев от Белащица. С обвинение се сдоби и д-р Десислава Георджева, която провела лечението на детето и извършила операцията.

От прокуратурата уточниха пред NOVA, че новите обвинения са повдигнати след задълбочен и детайлен анализ на заключението от назначената седморна комплексна съдебномедицинска експертиза за причините за смъртта на момченцето. Разследването по досъдебното производство продължава.

Денталната клиника за смъртта на 6-годишния Ангел: Настъпиха неочаквани усложнения

Припомняме, че след смъртта на момченцето последваха масови протести на пловдивчани пред частната клиника с искане за справедливост и съд за виновниците.