Снимка: АПИ
Те ще бъдат затворени и в двете посоки
В сряда от 8 до 18 часа, в участъка от километър 99 до километър 100 на магистрала „Тракия“, ще се подменят ограничителни системи в средната разделителна ивица. Това съобщиха от Пътната агенция.
Ограничават движението по част от „Тракия” за два дни
При изпълнение на дейностите поетапно ще бъде ограничавано движението в изпреварващите ленти в посока Бургас и София. Трафикът ще преминава в свободните ленти.Редактор: Ивайла Митева
