В сряда от 8 до 18 часа, в участъка от километър 99 до километър 100 на магистрала „Тракия“, ще се подменят ограничителни системи в средната разделителна ивица. Това съобщиха от Пътната агенция.

Ограничават движението по част от „Тракия” за два дни

При изпълнение на дейностите поетапно ще бъде ограничавано движението в изпреварващите ленти в посока Бургас и София. Трафикът ще преминава в свободните ленти.

