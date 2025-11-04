Снимка: БГНЕС
-
Спортни новини (03.11.2025 - късна)
-
Срутиха напълно бившата резиденция на Ахмед Доган
-
Задържаха кораба-фантом с двама украински моряци, който се появи край Бургас
-
Разширяват зоната, забранена за стари коли в София
-
Една от незаконно отлежданите змии в апартамент в София успяла да влезе при съсед
-
Кои държави могат да се спасят от петролните санкции срещу Русия и как
Вижте къде
Ремонтни дейности днес и утре в платното за София на АМ „Тракия“ в област Пазарджик. Между 80 и 82 километър ще се ограничи движението в активната и аварийната лента, а трафикът ще преминава в изпреварващата.
Също така в участъка от 100 до 101-ви км ще се ограничава движението в изпреварващите ленти в посока Бургас и София, а превозните средства ще преминават в свободните ленти.
А в сряда ремонтни дейности ще се извършват между 79-и и 80-и км в платното в посока София. Трафикът ще е ограничен в активната лента и ще се осъществява в изпреварващата.Редактор: Станимира Шикова
Последвайте ни