Десетки жени влязоха в болница след като експериментираха с една и съща хранителна добавка за отслабване - "Слимакс". Разказахме ви за този зловещ случай в рубриката "Високо напрежение".

Голяма част от жените стигнаха до токсикология с опасност за живота след прием само на няколко от тези хапчета за сваляне на килограми.

„Високо напрежение”: Какво съдържат добавките за отслабване, заради които десетки жени са в болница

Разследването стигна до най-важния отговор - какво има в тази добавка, която според рекламите е изцяло билкова. Две лаборатории показаха, че вътре няма билки. Вместо това има забраненото в половината свят вещество сибутрамин. След това разследване прокуратурата се самосезира.

Още над 70 души се свързаха с NOVA, за да разкрият, че са имали тежки странични ефекти от същата добавка. Десетки са стигнали до токсикологията. Сред ефектите са наслоени огромни червени петна, но не само по кожата, а и по гърлото.

Една от потърпевшите споделя, че е писала на човека, продаващ въпросната добавка, като той ѝ е казал да не го занимава "с неволите" си. Величка Райкова също е "ужилена" от "Слимакс", а лекарите не дават надежда да се оправи. Тя решава да пише на същия мъж, който е подател на пратката - Георги Маринов. На въпрос на NOVA дали добавката е регистрирана по надлежния ред, той отвръща, че няма представа, защото е дистрибутор на сайта.

„Високо напрежение”: Опасното отслабване - десетки пострадали в болница и нито един виновен

От IronLab, които предлагат продуктите на сайта си, отричат да предлагат опасни добавки.

От БАБХ са категорични - въпросният продукт не е бил регистриран за продажба след успешно преминати проверки. Докато тече разследването, екипът ни получи разтърсващ клип - на болнична стая, която споделят други две потърпевши от фалшивата добавка. А една от тях споделя с ужас, че е изпитвала страх да заспи, защото не е знаела дали ще се събуди.

Началникът на клиниката по алергология в "Александровска" болница проф. Мария Стаевска определя обривите като сериозни. "В никакъв случай не са безобидни, те са по цялото тяло и не са само пъпчици. Възможно е да бъдат засегнати редица вътрешни органи - лигавица, бъбреци, черен дроб. Човек може да умре от органна недостатъчност, има смъртност при такива алергични реакции. Имаме почти епидемия от тази добавка", казва проф. Стаевска.

Разпространителят на опасната добавка отговори на разследването с вулгарен клип в социалните мрежи - насочен към екипа на NOVA.

При изследване на съдържанието на "Слимакс" се оказва наличие на сибутрамин и хлоросипентамин. Деканът на Фармацевтичния факултет към Медицинския университет споделя, че е неясно какви примеси има в изходната субстанция. "Смятайки, че приема билков продукт, потребителят всъщност поглъща продукт, който води до много тежки усложнения на недобре контролирана исхемична болест на сърцето или хипертония", обясни проф. Георги Момеков.

Съставките в продукта са забранени в целия ЕС, както и в редица други държави по света. Опитът ни да се свържем с Георги Маринов, за да изрази позицията си и да представи доволни от продукта клиенти. Той обаче отвръща, че "няма желание да вдига рейтинга на измислени герои".

При проверката ни във втора лаборатория резултатите показват същото. А чрез нов профил разпространителят продължава да предлага опасния продукт. Разследването продължава, а потърпевшите чакат справедливост за усложеното си здравословно състояние.

