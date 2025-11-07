Разказахме ви десетки истории, в които главен герой се оказа безнаказаността. Мъж на име Георги Маринов упорито продава и рекламира хранителни добавки за отслабване, в които съставът е „билков”. Какво наистина се крие в тези хапчета и кои са тези билки, които вкараха десетки жени в токсикология с опасност за живота? Това са отговорите, които Георги Маринов вероятно не иска да чуете, но разследването ни в рубриката „Високо напрежение” откри.

► Още потърпевши

Пише ни жена, изпаднала в безизходица, защото е в Австрия – с обриви след прием на Слимакс. Във видеото показва обривите си и разказва, че само четири броя от хапчетата, са я довели до това състояние, от което 10 дни по-късно все още не успява да се излекува. Приемат я в австрийска болница. Отбелязват, че най-вероятната причина за състоянието и е именно „Слимакс”.

Тя вече е в отбора на блокираните, но по-лошото – на пострадалите от добавката.

► Гузен негонен бяга или версията на продавача

Георги Маринов отказва всеки опит за разговор по телефона или среща на живо. Версията му пред неговите последователи гласи, че разследванията на NOVA са с актриси, на които е платено да говорят лъжи. Това, разбира се, е откровена лъжа. NOVA разполага с всички необходими докумети, за да докаже, че жените, разказали как са постъпили в болница след „Слимакс” са истински потърпевши от добавката. Въпреки че Маринов призовава своите последователи да застанат пред камерата ни, това се оказва невъзможно – нито той, нито те откликват на поканите ни. Единствените думи от него са в TikTok и на SMS:

► Една лъжа под микроскоп

От седалката на своя автомобил Георги Маринов отправя още едно послание към нас:

„Като са толкова вреди и опасни хапчетата, защо не ги дадохте да ги изследват, нали бяхте много сигурни, че има някаква съставка, дайте да ги изследват, да видим какво е толкова опасното”, казва той.

Точно това и правим. Отиваме във Фармацевтичния факултет на Медицинския университет. Даваме две опаковки, използвани от две различни жени, които лежаха в една болнична стая в токсикологията. Изчакваме резултатите и припомняме, че Георги Маринов рекламира добавката като продукт на билкова основа.

Доц. Параскев Недялков, Фармацевтичен факултет разчита резултатите:

„В първата имаме сибутрамин. Вещество, което има повече странични ефекти, отколкото ефекти. И затова то е забранено. В другата е друг компонент, който е хлоросипентамин. Молекулната му формула е такава. С малко изменение на молекулата, става нова молекула със сходно действие. Аналог е на сибутрамина. Това са главните съставки и те са в много голямо количество. Количество, подобно на 20 или 50 мг. Не са разрешени за употреба. Страничните действия са ужасни. Тоест съотношението полза-вреда е в полза на вредата.”

Апаратът показа категорично, че хапчетата, след които две жени бяха в болница, съдържат забраненото от 15 години вещество сибутрамин и негов аналог.

„Огромен проблем е наличието на необявена субстанция. И то защото първо не знаем какво е количеството, не знаем как варира и не знам какви примеси има в изходната субстанция. Защото за разлика от бруталния контрол на качеството във фармацевтичната индустрия, когато се правят такива неща по мазета, никой не знае какъв профил на онечиствате има вътре. Изведнъж този човек, очаквайки, че приема билков продукт взима нещо, което значително увеличава риска от много тежко усложнявана неконтролирана исхемична болест на сърцето или хипертония”, обяснява и проф. Георги Момеков, декан на Фармацевтичния факултет към Медицинския университет.

Отиваме в още една лаборатория – без да показваме резултатите от първата, без дори да съобщаваме защо са ни нужни резултатите. Даваме четири проби от четири различни жени и мъже, опитали продукта. И тук сертифицираната лаборатория доказва същото – сибутрамин.

► Какво означава това?

Бърза проверка показва, че е забранено, защото се свързва с повишаване на риска от инфаркт и инсулт. Страничните ефекти са същите, каквито всички жени разказаха пред нас.

„Сибутраминът е вещество, което беше и лекерство, но след 2010-та то е изтеглено от употреба, защото са установени нежелани ефекти от страна на сърдечно-съдовата система, които са несъвместими с безопасна употреба. Неслучайно е забранен. По принцип нашата нация не е от най-сърдечно здравите и всъщност тези рискове трябва да ги приемаме с още по-голямо притеснение. Извън страничните ефекти, заради които е изтеглен, ние винаги при сибутрамин можем да очакваме раздразнителност, безсъние, нервност”, уточнява проф. Момеков.

Георги Маринов обаче упорито обяснява, че безсънието, свръхенергията и сърцебиенето са заради кофеина в хапчетата. Такъв, оказва се, няма в нито една от опаковките, които даваме за изследване. Това, което той предлага, е забранено в целия Европейски съюз, Америка, Австралия, Канада, Индия и къде ли не. Въпреки това той… си го продава безпроблемно.

► Какво прави държавата?

От ГДБОП вече половин година работят по случая и разпитват свидетели. Докладват новата информация на прокуратурата. А от там казват, че има данни за извършено административно нарушение, но чакат преценката и на Изпълнителната агенция по лекарствата . Министерството на здравеопазването продължава да подчертава, че хранителните добавки са в компетенциите на други институции. Агенцията по безопасност на храните пък казват, че тази добавка не е регистрирана при тях и могат единствено да подадат сигнал към ГДБОП. А от Комисията за защита на потребителите чакат информация от ГДБОП, за да преценят дали да санкционират Георги Маринов. И докато институциите си сътрудничат.

И докато институциите си сътрудничат, Георги Маринов излиза с ново видео, в което обяснява, че вече имат продадени над 20 000 броя от хранителната добавка, която изобщо не би трябвало да бъде допусната на пазара.

