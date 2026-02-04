Осъдиха на доживотен затвор мъжът, направил опит за убийство на Доналд Тръмп през 2024 г. Той беше изградил снайперско укритие в близост до голф игрището на Тръмп в Уест Палм Бийч, щата Флорида, но беше неутрализиран от агент на „Сикрет Сървис“, преди да произведе изстрел.

Райън Раут беше признат за виновен по пет обвинения през септември, след като направи неуспешен опит сам да се защитава в съда. По време на процеса той многократно беше порицаван от федералния съдия Айлийн Канън заради отклоняване от темата и неуместни изказвания.

Съдия Канън постанови доживотен затвор, както и допълнителни дълги присъди по останалите обвинения, сред които е и опит за убийство на основен кандидат за президентския пост.

Федералните прокурори настояха за най-тежкото наказание. „Престъпленията на Раут безспорно заслужават доживотна присъда – в продължение на месеци той е предприемал конкретни действия за убийството на водещ президентски кандидат“, посочиха те в съдебен документ. По думите им Раут е показал готовност „да убие всеки, който застане на пътя му“, и не е изразил никакво съжаление или разкаяние.

Задържаният за опит за убийство на Тръмп опита да се намушка с химикалка, след като бе признат за виновен

► Подробности за планирания атентат

Според доказателствата, представени в съда, Раут е бил в района на голф игрището и резиденцията на Тръмп „Мар-а-Лаго“ в седмиците преди осуетения атентат. Използваните от него предплатени телефони са показали търсения като „предстоящи митинги на Тръмп“ и „камери за трафик в Палм Бийч“.

В писмо, бързо открито от разследващите, Раут е направил самопризнание за опита за убийство. На първата страница той е написал: „Направих всичко по силите си и вложих цялата си решимост. Сега е ваш ред да довършите работата; предлагам 150 000 долара на този, който я изпълни.“

Няма данни Раут действително да е разполагал с подобна сума.

На 15 септември 2024 г. той е бил въоръжен със стара пушка от съветски тип и е използвал бронеплочи, окачени на оградата, за да се прикрие. Раут е насочил оръжието си към шестата дупка на голф игрището, докато Тръмп е играл само на една дупка разстояние, на минути от мястото. Агент на „Сикрет Сървис“, който е проверявал терена преди пристигането на Тръмп, е забелязал частично прикритото лице на Раут и цевта на пушката, подадена през телената ограда. След като оръжието е било насочено към него, агентът е произвел няколко изстрела с пистолета си, след което се е прикрил зад дърво и е подал сигнал за заплахата.

Раут е избягал, но е бил забелязан от случаен гражданин – Томи Макгий, който го е видял да пресича улица, да се качва в автомобил и да напуска района. По-късно Раут е заловен от властите.

Редактор: Дарина Методиева