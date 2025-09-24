Съдията обяви, че присъдата на Райън Раут ще бъде произнесена на 18 декември

Мъжът, обвинен в опит за убийство на Доналд Тръмп на голф игрище във Флорида миналата година, се опита да се намушка в шията с химикалка малко след като бе признат за виновен по всички обвинения.

Съдебното жури, съставено от пет мъже и седем жени, призна Райън Раут за виновен по всички обвинения, след около два часа обсъждане.

Журито напускаше съдебната зала след обявяването на мъжа за виновен, когато Раут грабна химикалка от бюрото и се опита да се намушка в шията.

Финалните пледоарии по случая „Роут“: Централна тема – намерението за покушение над Тръмп

Химикалката, с която Раут се опита да се намушка, беше огъваща се, проектирана да не може да се използва като оръжие от задържани лица, така че той не проби кожата си и не се нарани.

Докато полицаите извеждаха Раут от съдебната зала, дъщеря му, Сара Раут, започна да крещи: "Татко, обичам те, не прави нищо. Ще те измъкна оттук. Той не е наранил никого".

Тя продължи да крещи, докато баща ѝ беше изведен от съдебната зала, твърдейки, че делото срещу него е било нагласено. Тя беше изведена от съдебната зала и по-късно чакаше отвън с брат си Адам Раут автомобилната колона, която отведе баща им.

Съдията обяви, че присъдата на Раут ще бъде произнесена на 18 декември в 9:30 ч. Той може да получи доживотна присъда.

Припомняме, че седмици преди президентските избори през 2024 г. Роут направи неуспешен опит за убийство на Доналд Тръмп на неговото голф игрище Мар-е-Лаго във Флорида.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: Алексей Маргоевски, БТА

Последвайте ни