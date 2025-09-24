Снимка: БТА/АП
Съдията обяви, че присъдата на Райън Раут ще бъде произнесена на 18 декември
Мъжът, обвинен в опит за убийство на Доналд Тръмп на голф игрище във Флорида миналата година, се опита да се намушка в шията с химикалка малко след като бе признат за виновен по всички обвинения.
Съдебното жури, съставено от пет мъже и седем жени, призна Райън Раут за виновен по всички обвинения, след около два часа обсъждане.
Oh look, Ryan Routh’s daughter thinks he’s innocent—because nothing says “legal expertise” like inherited delusion. Liberals really do treat consequences like a mythological creature: heard of, never seen. #NoAccountability #FantasyLand #LawIsJustAVibe https://t.co/lyAFvwPwys— ❌❌❌🇺🇸🇺🇸UltraMagaChick✝️✝️❌❌❌ (@FaubionSuzy) September 24, 2025
Журито напускаше съдебната зала след обявяването на мъжа за виновен, когато Раут грабна химикалка от бюрото и се опита да се намушка в шията.
Финалните пледоарии по случая „Роут“: Централна тема – намерението за покушение над Тръмп
Химикалката, с която Раут се опита да се намушка, беше огъваща се, проектирана да не може да се използва като оръжие от задържани лица, така че той не проби кожата си и не се нарани.
Докато полицаите извеждаха Раут от съдебната зала, дъщеря му, Сара Раут, започна да крещи: "Татко, обичам те, не прави нищо. Ще те измъкна оттук. Той не е наранил никого".
Ryan Routh was found guilty on all charges related to the attempted assassination of Donald Trump at the Trump International Golf Club in Florida last year.— Ulfh3dnar (@Ulfh3dnar_) September 23, 2025
After the verdict was announced, Routh attempted to stab himself in the neck with a pen.#USA #DonaldTrump #RyanRouth pic.twitter.com/t5yyZqwXvM
Тя продължи да крещи, докато баща ѝ беше изведен от съдебната зала, твърдейки, че делото срещу него е било нагласено. Тя беше изведена от съдебната зала и по-късно чакаше отвън с брат си Адам Раут автомобилната колона, която отведе баща им.
Hallan culpable a sujeto por intento de asesinato de Trump— NX Noticias (@NXNoticias) September 24, 2025
Un jurado en Florida declaró culpable de intento de homicidio a Ryan Routh, quien trató de asesinar a Donald Trump cuando era candidato a la presidencia.
En septiembre de 2024, un agente del Servicio Secreto lo… pic.twitter.com/WvycleK9UB
Съдията обяви, че присъдата на Раут ще бъде произнесена на 18 декември в 9:30 ч. Той може да получи доживотна присъда.
Припомняме, че седмици преди президентските избори през 2024 г. Роут направи неуспешен опит за убийство на Доналд Тръмп на неговото голф игрище Мар-е-Лаго във Флорида.Редактор: Цветина Петкова
