Финалните пледоарии по делото срещу обвиняемия Раут , заподозрян в опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп, се съсредоточиха върху ключовия въпрос за намерението.

► Прокуратура: „Той искаше да убие Тръмп“

„Въпреки че не уби Тръмп, той искаше това да се случи“, заяви прокурор Крис Браун по време на заключителната си реч пред съдебните заседатели.

По думите му Раут е „маниакално преследвал и следил целта си“, подготвяйки покушението „с маниакална прецизност и обсебеност“. Прокуратурата подчерта, че действителното извършване на престъплението не е задължително условие, за да бъде признат опитът за покушение за виновен.

„Никой не е нужно да бъде застрелян, за да има опит за убийство“, каза прокурор Джон Шипли в репликата си към защитата.

► Защитата: „Никога нямаше да се стигне до покушение“

В изненадващ ход самият обвиняем Раут пое ролята на свой адвокат и представи финалната си пледоария. Той отрече да е имал намерение да убива Тръмп.

„Ако не е направен опит за покушение, то това не е опит“, заяви той пред съдебните заседатели.

„Нямаше никакво намерение“, категорично каза обвиняемият.

Въпреки това съдия Айлийн Кенън многократно прекъсна изложението му – най-малко 10 пъти – заради отклонения извън рамките на допустимите доказателства. „Продължете напред“, настоя съдията, когато Раут се опитваше да отклони темата.

► Защитна стратегия и свидетели

Макар първоначално да е обмислял да свидетелства лично, Раут в крайна сметка призова трима свидетели в своя защита – включително двама приятели и бивш морски снайперист, Майкъл МакКлей.

МакКлей заяви, че карабината SKS, която властите твърдят, че е била намерена на местопрестъплението, е засичала – според него оръжието се е блокирало два пъти след само един изстрел. Прокуратурата оспори достоверността на показанията му, като подчерта, че оръжието е било тествано седем месеца след инцидента, а междувременно е било третирано с киселина в опит да се възстанови серийният му номер.

Съдията отново се намеси, когато Раут се отклони към теми, свързани с употреба на наркотици и тютюнопушене, докато разпитваше свой свидетел. „Давам ви достатъчно свобода, но това не е по темата. Наркотици и цигари не са релевантни тук. Моля, приключете с директния разпит“, настоя съдия Кенън.

► Дъщерята на обвиняемия: „Целият процес е манипулиран“

След като баща ѝ приключи защитата си без лично да свидетелства, дъщерята на Раут – Сара – сподели пред CNN, че не е изненадана: „Мисля, че нямаше друг избор. След като видя колко е нагласено всичко, защо да се подлага на още? Това щеше да е глупаво. Очевидно е – всичко е манипулирано и пълна глупост.“

Редактор: Дарина Методиева