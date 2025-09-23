Американските власти повдигнаха обвинение срещу мъж, който насочил лазерен лъч към президентския хеликоптер, докато той излитал от Белия дом с Доналд Тръмп на борда, предаде АФП.

Агент на Сикрет сървис забелязал как 33-годишният Джейкъб Самюел Уинклер от тротоара извън пределите на Белия дом насочва червен лазерен лъч към хеликоптера Marine One.

Уинклер бил арестуван на място и обвинен в насочване на лазер към въздухоплавателно средство - престъпление, за което може да получи до пет години затвор.

След като бил окован с белезници, Уинклер „паднал на колене и започнал да повтаря: Трябва да се извиня на Доналд Тръмп“. По-късно той заявил пред властите, че „не знаел, че е забранено да насочва лазер към Marine One“ и че „обикновено го насочва към различни обекти, като пътни знаци“.

По това време Тръмп пътувал за щата Вирджиния, за да изнесе реч в American Cornerstone Institute.

Редактор: Мария Барабашка